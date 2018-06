Publicação de DFPs e ITRs deve ser feita em novo sistema, diz CVM

Renata Batista, do Estadão Conteúdo

Rio – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta quarta-feira, 27, que, a partir de 2 de julho de 2018, somente serão aceitas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR) gerados em uma nova versão do Sistema Empresas.NET.

De acordo com a autarquia, a versão 13.0.0.2do Empresas.NET já está disponível em sua página na internet, na seção informações de regulados/companhias ou por meio da Central de Sistemas e na página da B3.

Antes da instalação, porém, os agentes do mercado deverão realizar o backup dos formulários não entregues existentes na versão anterior do Sistema Empresas.NET, por meio da função “Backup”. Após a instalação da nova versão, a recuperação dos arquivos deve ser feita por meio da função importar.

As informações completas estão disponíveis no Ofício-Circular nº 5/2018-CVM/SEP. Dúvidas e dificuldades na instalação e no envio de documentos devem ser encaminhados para a Superintendência de Suporte à Pós Negociação da B3 (SSP).