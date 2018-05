PT paralisado sem Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PT enfrenta problemas com manutenção do nome de Lula para a Presidência. Colunista do jornal Folha de S.Paulo diz que tentativas para manter o ex-presidente, podem deixar partido de fora de sabatinas e reportagens com pré-candidatos.

Manifesto contra guerra comercial une 38 países. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que a ideia é destacar que o sistema multilateral de comércio é de importância central para suas economias e para a estabilidade econômica global.

Mesmo com obras paradas, Comperj consome R$ 2,7 bilhões da Petrobras. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a estatal suspendeu construção do Complexo Petroquímico em 2015, mas ainda teve gastos bilionários para paralisar as obras de vez.

Acusado de peculato, Geddel já teve sete parentes com cargos na Câmara. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, mãe, mulher, irmãos e cunhadas do ex-ministro ocuparam postos de assessores da Mesa Diretora ou secretários parlamentares.

Alckmin age para conciliar interesses de MDB e DEM. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o presidenciável tucano tenta evitar que possível aliança com partido de Michel Temer afaste sigla de Rodrigo Maia.

Empresas do Simples Nacional terão de emitir nota fiscal eletrônica. De acordo com o site Veja, a obrigatoriedade começa a valer a partir de 1º de outubro para micro e pequenas empresas, mas não se aplica ao contribuinte do MEI.

Amigo de Temer, Yunes é aconselhado a fazer delação premiada. Colunista do jornal Folha de S.Paulo disse que ele afastou a ideia, dizendo que não teria nada para contar.

Fundos de pensão avaliam ação contra a Bradespar. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que quatro fundos de pensão ligados a empresas estatais devem acionar na Justiça a Bradespar, braço de participações do Bradesco.

Escalada de preço do petróleo eleva em 30% distribuição de royalties no Brasil. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a valorização de janeiro a abril ajuda o caixa de estados e municípios, mas encarece os combustíveis.

Walmart ‘bate’ Amazon na disputa pela Flipkart. De acordo com o jornal Valor Econômico, a oferta de US$ 15 bi será a maior na história da Índia.

Política e mundo

Caixa diz que governo estuda ampliar programa Minha Casa Minha Vida. A ampliação do programa tende a ocorrer com o remanejamento de recursos e injeção de dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ministério Público do Trabalho lança campanha e questiona fim da contribuição sindical obrigatória. Ao longo do mês, estão previstos debates, exposições e outras atividades organizadas pela Procuradoria-Geral do Trabalho e pelas procuradorias regionais.

Marun: governo não definiu opção para ajustes em reforma trabalhista. Ministro disse que Planalto analisa se tentará novamente aprimorar a legislação após MP caducar, mas afirmou que o texto atual é bom “do jeito que está”.

Aloysio Nunes inicia viagem por sete países da Ásia. Ministro das Relações Exteriores vai passar por Cingapura, Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, Japão e Coreia do Sul para estreitar relações econômicas.

Toffoli e Fachin votam contra recurso de Lula por liberdade. Participam da votação eletrônica colegiado composto por Fachin, Toffoli e os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.

Fachin manda para Moro denúncia contra senador Fernando Bezerra Coelho. Senador foi denunciado no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de recebimento de propina de pelo menos R$ 41,5 milhões de empreiteiras.

Temer diz que conversou com FHC sobre candidatura única de “forças governistas”. Presidente também confirmou contatos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o ex-ministro Henrique Meirelles.

Procuradoria peruana confisca cinco imóveis de ex-presidente Humala. Ex-governante e sua esposa ficaram presos por nove meses acusados de receber US$ 3 milhões da Odebrecht para a campanha de 2011.

Pedido do presidente da Itália para governo “neutro” atinge oposição. Liga e Movimento 5 Estrelas se posicionaram contra a proposta, aumentando a probabilidade de nova eleição em julho.

Política contra imigração ilegal nos EUA pode separar pais de filhos. Adultos serão mantidos sob custódia, enquanto seus filhos podem ser libertados e encaminhados ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do país.

Enquanto você deligou…

Magazine Luiza: lucro líquido soma R$ 147,5 mi no 1º tri, alta de 151,8%. A receita líquida da empresa nos três primeiros meses de 2018 atingiu R$ 3,613 bilhões, expansão de 28,7% ante igual período de 2017.

MRV tem alta de 22% no lucro do 1º trimestre. Maior operadora do Minha Casa Minha Vida (MCMV), teve resultado líquido de R$ 160 milhões no primeiro trimestre de 2018.

Lucro da Smiles cai 0,8% no primeiro trimestre. Resultado líquido da administradora de programas de fidelidade foi de R$ 155 milhões no período, impactado por crescimento de 22,2% em despesas operacionais.

Cteep: Emissão de títulos verdes teve demanda de 2,9 vezes a oferta base. Empresa informou que emitiu R$ 621 milhões em debêntures simples e não conversíveis, com taxa final de IPCA mais 4,7% e prazo de sete anos.

BNDES aprova R$ 252 milhões para fábrica de medicamentos em Pernambuco. Liderada pela Aché Laboratórios, será primeira fábrica de um grupo farmacêutico brasileiro no Nordeste.

Fintech Medicinae acerta linha de R$15 milhões para recebíveis. Companhia que opera sistema de pagamentos para setor de saúde espera girar em R$ 90 milhões em 12 meses após linha de crédito da gestora Captalys.

Abrasce: vendas nos shopping centers do país crescem 2,3% no 1º trimestre. Para o acumulado do ano, a associação prevê um aumento de 5,5% a 6,0% nas vendas, e a inauguração de 23 empreendimentos.

Preço do etanol recua em 12 Estados e no DF, sobe em 12 e se estabiliza em dois. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, cotação média do hidratado recuou 1,92% ante a semana anterior, de R$ 2,708 para R$ 2,656 o litro.

Agenda

Nesta terça-feira, sai a inflação medida pelo IGP-DI de abril. Nos Estados Unidos, serão divulgados os dados das ofertas de emprego JOLTs de março e os estoques de petróleo bruto semanal do American Petroleum Institute (API). Já na zona do Euro, o destaque são as projeções da União Europeia. E, na China, é a balança comercial de abril.