PSL cria “filtro” ideológico; o PIB vai acelerar? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (14) bem informado:

As quentes do dia

Aprovação da MP da Liberdade reforça uma questão: quando o PIB acelera?

Em entrevista, Rodrigo Maia afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa explicar por que a economia não cresce como se esperava

Sob pressão de Bolsonaro, PSL cria “filtro” ideológico

Partido de presidente quer estabelecer diretrizes para candidatos nas próximas eleições; sigla expulsa o deputado Alexandre Frota, que fez críticas ao governo, diz reportagem do Estadão

Como as bolsas reagirão após os dados fracos da China e Alemanha?

Após o alívio da terça, quando as bolsas voltaram a subir após anúncio de que Trump adiaria novas tarifas sobre a China, a quarta-feira é de questionamentos

Via Varejo publica primeiros resultados depois da volta de Klein

Analistas esperam queda no lucro, no faturamento e nas margens, e avanço tímido nas vendas online

PIB da zona do euro cresce 0,2% no 2º trimestre

Entre os países do bloco, Alemanha teve queda 0,1% no PIB do trimestre

Pequenos comerciantes da Argentina tentam se equilibrar no caos

A desvalorização histórica do peso – com baixa acumulada de 22% desde sexta-feira – se traduziu em perdas imediatas para alguns donos de lojas

Política e Mundo

Lava Jato pede para manter ação contra Temer, filha e coronel Lima em SP

Justiça alega conexão entre ação sobre reforma na casa de Maristela Temer e a do “quadrilhão do MDB”, na qual ex-presidente é réu por organização criminosa

Moro divulga queda da criminalidade em 2019, mas dados são incompletos

Homicídios caíram 21,2% enquanto os latrocínios tiveram redução de 23,8% no primeiro quadrimestre do ano, mas banco de dados carece de consistência

Deltan Dallagnol no CNMP: entenda processos contra procurador da Lava Jato

Conselho desarquivou processos disciplinares contra o procurador após mensagens vazadas sugerirem atuação ilegal na força-tarefa

Enquanto você desligou

Senado faz acordo para votações da Previdência e do pacto federativo

Acordo prevê votação em 1º turno no dia 19 de setembro e em 2º turno em 2 de outubro; em troca, propostas do pacto federativo serão destravadas

Não há definição sobre transferência do Coaf para BC, diz porta-voz

Otávio Rêgo Barros afirmou que hipóteses levantadas após fala de Bolsonaro são “ilações de momento”, que podem ser confirmadas ou não

CBS e Viacom chegam a acordo para fusão, dizem fontes

A combinação das duas empresas ocorre em meio a uma paisagem de mídia cada vez mais competitiva, dominada pela Walt Disney e pela Netflix

BNDESPar tem resultado negativo de R$ 650 mi no 2º trimestre

No semestre, o lucro da instituição somou R$ 7,96 bilhões, crescimento de 107,5% em relação ao mesmo período de 2018

Qualicorp tem lucro 25% maior no 2º trimestre

Com o resultado, lucro registrado pela companhia alcançou os R$ 110 milhões no trimestre de abril a junho

CPMF nesta casa não passa, diz relator da reforma tributária na Câmara

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) falou em uma unificação das propostas sobre o tema e afirmou que relatório deve ser entregue dia 8 de outubro

Facebook pagou terceirizados para ouvir e transcrever áudios de usuários

Rede social negou durante muito tempo agir desta forma para melhorar direcionamento de seus anúncios ou páginas de informação

Agenda

Nesta quarta-feira (14), nos EUA, o Energy Information Administration (EIA) atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país. Já o US Department of Labor publica seu índice de Preços de Bens Importados e também de Exportados no mês de julho, que é uma das formas de medir a inflação norte-americana.

Na Zona do Euro, o Eurostat divulga o PIB do segundo trimestre, assim como o acumulado do ano. E a instituição também libera os dados referentes à produção industrial de junho, indicador da saúde do setor manufatureiro, além de dar um panorama do emprego industrial, do salário médio e da renda pessoal na região.