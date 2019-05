PSDB poupa Aécio; Atvos entra em recuperação judicial e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB do primeiro trimestre mostrará tamanho do desalento em 2019

Economia deve apresentar no primeiro trimestre do ano a primeira queda desde 2016

PSDB muda comando, lança código de ética… mas poupa Aécio

O ex-presidente do partido teve 128 milhões de reais bloqueados pela justiça em uma ação que apura propinas de grupo controlador da JBS

Empresa da Odebrecht, com dívida de R$12 bilhões, entra em recuperação judicial

Em janeiro, a Odebrecht propôs a credores no Brasil a entrega do controle da Atvos em troca por uma redução na dívida de 12 bilhões de reais da companhia

Sem crédito extra em 15 dias, faltará dinheiro para despesas, diz secretário

2 milhões de idosos pobres serão os primeiros prejudicados sem aval do Congresso, afirma governo, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Em guerra comercial contra a China, EUA tenta fortalecer relação com Canadá

Renovação do Nafta com Canadá e México é prioridade para governo americana; Pence encontra o canadense Trudeau nesta quinta-feira

Diálogo sobre Venezuela termina sem acordo, mas Oslo mantém mediação

Informação foi dada pelo autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó, adversário de Nicolás Maduro

Enquanto você desligou

Avianca informa que pretende realizar mil demissões em junho

Em janeiro, a Avianca operava com 5,563 mil funcionários e hoje tem 2,687 mil

Tesouro: crédito suplementar tem que ser aprovado até meio de junho

Queda na arrecadação deste ano fez com que governo precisasse pedir crédito suplementar para cumprir meta fiscal, que já é de déficit

Após captar R$1 bilhão com ações, Totvs vai às compras

Totvs quer fortalecer a chamada divisão “techfin”, que atende prestadores de serviços financeiros

Mansueto: seguridade social tem déficit de R$ 78 bilhões até abril

Governo central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou superávit de R$ 6,5 bilhões em abril, mas queda no trimestre

Agenda

Nesta quinta-feira (30), serão divulgados o resultado do PIB do primeiro trimestre no Brasil, além do IGP-M. Na China, serão publicados o PMI Industrial de maio e o PMI de não-manufaturados. Nos Estados Estados, também serão divulgados o PIB trimestral, os gastos dos consumidores, os pedidos contínuos por Seguro-Desemprego, o núcleo de preços PCE, os lucros corporativos trimestrais, a balança comercial de bens de abril, o relatório do Departamento do Tesouro. Acontece, também nos EUA, o discurso de Clarida, do FOMC.