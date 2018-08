O golpe do PT em Ciro e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PSB fecha com PT. Em mais uma derrota para o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, o PSB vai anunciar a neutralidade no 1º turno da disputa pelo Palácio do Planalto.

Governo precisa de dinheiro extra para cobrir calote da Venezuela. O ministério da Fazenda irá aumentar a previsão de gastos com a dívida que o governo de Nicolás Maduro deixou de pagar.

Litel tenta no STJ cartada contra o Opportunity. A Litel, empresa que reúne os fundos da Vale, ingressou na terça-feira um pedido para impedir execução de mais de R$ 4 bi em favor da Elétron.

Retorno das empresas volta a superar Selic. Pela 1ª vez, desde 2011, negócios dessas companhias renderam mais que a aplicação de renda fixa de menor risco, no período de 12 meses, de acordo com o jornal Valor Econômico.

As ações mais indicadas para agosto, segundo 16 corretoras. Líder é uma gigante da mineração, enquanto o segundo e o terceiro lugares foram divididos por quatro companhias.

Política e mundo

Barroso prorroga por 60 dias investigações no inquérito dos Portos. Inquérito apura se empresas que atuam no Porto de Santos, entre elas a Rodrimar, foram beneficiadas por decreto assinado por Temer em maio de 2017.

Kirchneristas e grandes empresários são presos após denúncia sobre propina. Processo investiga oito cadernos em que foram registrados durante uma década os pagamentos de subornos milionários e o destino dessas quantias.

Enquanto você desligou…

Copom volta a defender agenda de reformas estruturais. Para Comitê, percepção sobre a continuidade dos ajustes afeta as expectativas sobre a economia brasileira.

Eletrobras: TCU determina ações para desinvestimentos. Estatal espera conseguir realizar em setembro leilão para venda de série de participações da companhia em parques eólicos e linhas de transmissão.

EUA e México se aproximam de acordo sobre conteúdo de carros no Nafta. Autoridades mexicanas estão otimistas quanto à possibilidade de conseguir renovação do Nafta com os EUA mostrando flexibilidade sobre conteúdo automotivo.

Banco Wells Fargo é multado em US$ 2,1 bilhões por crise de 2008. Banco concedeu e vendeu empréstimos imobiliários que sabia que eram de alto risco, o que é passível de pena civil, disse o Departamento de Justiça.

Baidu tem resultado acima do esperado no 2º tri. O lucro líquido subiu 45 por cento no segundo trimestre, para 6,4 bilhões de iuanes, ante um aumento de 13,4 por cento estimado por 18 analistas.

Noruegueses estão insatisfeitos com carros elétricos da Tesla. Consumidores enfrentam grande espera para o conserto dos veículos, falta de peças de reposição, e dificuldades para contactar o serviço ao cliente.

Duratex: lucro líquido atinge R$ 166,584 milhões no 2º trimestre. Resultado foi impulsionado pelo ganho de R$ 253,254 milhões com a venda de terras e florestas no período.

Advent conclui compra de 80% do Walmart Brasil. Os 20% restantes das ações ficam com o Grupo Walmart Global, por meio da empresa WMT Brasil.

Agenda

Nesta quinta feira, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC- Fipe) mensal e a produção industrial anual. Nos Estados Unidos, serão realizados os pedidos iniciais por seguro-desemprego, encomendas à Industria mensal e o transporte de bens de Capital não relacionados à Defesa. Na China, o índice de atividades dos gerentes de compras (PMI) de Serviços Caixin.