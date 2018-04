Propina na casa de filha de Temer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Mulher de coronel pagou em dinheiro vivo obra de filha de Temer, diz fornecedor. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que a obra no imóvel da psicóloga Maristela Temer pode ter sido bancada com propinas da JBS.

PT acena a Ciro, mas reafirma opção por Lula. Segundo o jornal Valor Econômico, Wagner e Haddad elogiaram pedetista, mas disseram que ex-presidente é candidato mesmo preso.

PF busca ex-assessor de Dirceu em operação sobre fraudes nos fundos de pensão. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, agentes investigam fraudes nos fundos de pensão dos Correios e do Serpro.

Comércio exterior se recupera, mas Brasil cai em ranking da OMC. Dados da organização, divulgados pelo jornal O Estado de S.Paulo, revelam que país caiu da 25ª para a 26ª posição em 2017 entre os maiores exportadores do mundo.

Temer elogia Forças Armadas e tende a efetivar general como ministro. O presidente Michel Temer exaltou o papel das Forças Armadas ontem em solenidade no Palácio do Planalto.

Márcio França mantém no governo aliado de Alckmin delatado pela Odebrecht. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o tesoureiro da campanha do tucano, Marcos Monteiro foi acusado de operar caixa dois.

Bolsonaro atrai só 8 deputados na janela partidária. O esforço de colonizar a sigla para catapultar a candidatura ao Planalto chegou a sonhar com uma bancada de 30, até 40 parlamentares, revelou o jornal Valor Econômico.

PT fará vaquinha para que Lula não ‘morra de fome e de sede’. De acordo com colunista do jornal Folha de S.Paulo, deputados e senadores do PT vão contribuir mensalmente com uma vaquinha para pagar as contas pessoais de Lula.

Antes da prisão, Lula articulou para ter Josué Gomes como vice. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo disse que o seu partido, o PR, considera ele um nome de “mil e uma utilidades” e poderia se encaixar no projeto presidencial.

Política e mundo

Nova equipe econômica não pretende rever previsão do PIB, diz Guardia. Para novo ministro da Fazenda, independentemente das projeções estarem em 3% ou 2,8%, existem sinais claros da retomada do crescimento disseminados em diversos setores.

Em caso de frustração de receita, Guardia defende ajuste pelas despesas. O ministro ressaltou que há um compromisso “claro e inequívoco” de que a meta fiscal deste ano será cumprida.

Receitas com leilão de petróleo devem custear derrubada de vetos. Ministro Eduardo Guardia disse que recursos de blocos negociados em março cobrirão impacto fiscal de manutenção do Refis Rural e do Refis das PMEs

Decisão obtida no STJ evita impacto de R$ 280 bi nas contas do FGTS. Tribunal reconheceu a Taxa Referencial (TR) como referência para atualização dos saldos do FGTS, e não o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

STF retoma julgamento de habeas corpus de Palocci nesta quinta. Relator do caso, Fachin já votou para não conceder o pedido ao ex-ministro, e foi acompanhado por Barroso, Fux e Alexandre de Moraes.

“Tornamos prisões provisórias de doutor Moro em definitivas”, diz Gilmar. Ministro do STF acentuou que, em sua visão, muitas vezes ministros decidem não julgar mérito de habeas corpus para “agradar a opinião pública”.

Maia apoia tramitação de PEC sobre prisão após 2ª instância. Presidente da Câmara considera “correto” manter projetos em pauta mesmo com impedimento de aprovação das emendas em caráter final.

“PT só aposta no Lula” para presidente, diz Haddad. Ex-prefeito de São Paulo aposta em julgamento no Supremo Tribunal Federal (SFT) de ações sobre prisão em segunda instância para que Lula seja libertado.

FHC diz que Alckmin é competitivo, mas eleição será difícil. Para o cacique tucano, Alckmin tem chances porque venceu várias eleições em São Paulo e porque deve dispor de uma aliança política maior.

Mike Pompeo: políticas brandas dos EUA em relação à Rússia acabaram. Em visita ao Senado nesta quinta (12), futuro secretário de Estado dos EUA irá enfatizar que o governo Trump considera Moscou um perigo para o país.

Presidente da Câmara dos EUA desiste de reeleição após atritos com Trump. Anúncio de Paul Ryan assinalou contratempo mais recente no segundo ano do governo Trump, na esteira de demissões e renúncias de uma série de autoridades.

Reino Unido determina que submarinos se aproximem da Síria. Fontes disseram que Reino Unido está “fazendo tudo que era necessário” para ser capaz de disparar mísseis de submarinos contra alvos militares na Síria

Enquanto você desligou…

Decreto que inclui Eletrobras em plano de desestatização sai na quinta. Publicação é etapa necessária para o BNDES levar adiante os estudos referentes à privatização da empresa.

Pagamento a donos de bônus da Oi resultará em diluição de 72%. Segundo a empresa, esse percentual está sujeito a fatores como o resultado do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas da Oi.

Indicado para presidir conselho da BRF se nega a ocupar chapa alternativa. Recusa de Augusto Cruz, que foi indicado pelos fundos de pensão Previ e Petros para ser presidente do conselho da BRF, aprofunda crise na empresa.

Sprint e T-Mobile retomam negociações, dizem fontes. Juntas, as duas teriam mais de 127 milhões de clientes e ampliariam a concorrência com a primeira e segunda no ranking de operadoras sem fio, Verizon e AT&T

ANP aprova resolução e flexibiliza conteúdo local em contratos antigos. A medida regulamenta os mecanismos contratuais de isenção de conteúdo local (waiver), ajuste e transferência de excedente.

Agenda

Nesta quinta-feira, serão divulgadas as vendas no varejo em fevereiro. Nos Estados Unidos, saem os preços de bens importados e exportados em março. E na zona do Euro, o destaque são os dados de produção industrial de fevereiro.