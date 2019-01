Promoção de filho de Mourão provoca mal-estar no BB e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Promoção de filho faz Mourão buscar Bolsonaro para se explicar

Segundo auxiliares do governo, Mourão disse não ter sido informado com antecedência da nomeação e Bolsonaro evitou fazer comentários.

Promoção de filho do vice Mourão provoca mal-estar no Banco do Brasil

Rossell Mourão é funcionário do banco há 18 anos, mas sua promoção apenas uma semana depois do início do novo governo provocou perplexidade entre funcionários do BB, segundo relatou o Valor

As ações mais recomendadas para janeiro, segundo 17 corretoras

Levantamento do site EXAME aponta os papéis mais recomendados por analistas para investir na Bolsa neste mês.

Bird Box, Black Mirror e o novo CFO revelam planos da Netflix

A contratação do novo diretor, com experiência em jogos, eventos e novas tecnologias como realidade aumentada, pode ajudar a entender os rumos da companhia.



União deve sofrer calote de R$ 154 bilhões de estados

Reportagem do Valor traz que, até 2022, bilhões deixarão de entrar no caixa do Tesouro por causa de benefícios concedidos aos estados, segundo estimativa preliminar da área econômica.

Guedes vai propor reforma mais dura, já com sistema de capitalização

Segundo o Estadão, o projeto que será apresentado pela equipe econômica ao presidente na semana que vem inclui novo sistema de aposentadoria; ministro descartou fatiamento da reforma e disse que vai enviar “tudo junto” ao Congresso.

A exemplo do Ceará, Pará e Espírito Santo pedem ajuda federal para segurança

Reportagem de O Globo também conta que, desde a última quinta-feira, Fortaleza e outras cidades cearenses foram alvo de 161 ataques de facções criminosas.

Lava Jato no Peru: MP aceita renúncia de procurador-geral

A pressão contra o PG do Peru aumentou depois de ele anunciar o afastamento de procuradores que investigam a Lava Jato no país.

Trump pede US$ 5,7 bi para conter “crise” na fronteira com México

O presidente americano fez um discurso da Casa Branca na noite desta terça: “Há uma crescente crise humanitária e de segurança em nossa fronteira sul”, disse.

China e EUA finalizam negociações comerciais com expectativa de acordo

As reuniões desta semana foram as primeiras presenciais desde que Donald Trump e Xi Jinping concordaram em dezembro com uma trégua.

Política e mundo

Documentos do Incra indicam suspensão de reforma agrária. Secretário de Assuntos Fundiários negou e atribuiu memorandos a uma reorganização do Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro.

Sem anúncio de medidas nem proposta para Previdência, Onyx pede paciência. Proposta de capitalização seguirá junto com reforma em fevereiro; medida que está mais avançada é a de facilitação da posse de armas.

Mourão diz que filho tem ‘mérito’; indicação não viola regra de nepotismo. Filho do vice-presidente foi nomeado assessor especial da presidência do Banco do Brasil com salário três vezes maior do que recebia.

Promotoria diz que poderá quebrar sigilos de Queiroz e sua família. Anúncio foi feito depois que mulher e filhas do ex-auxiliar de Flávio Bolsonaro faltaram a depoimento no MP.

Justiça condena Rosinha Garotinho por improbidade administrativa. Mulher de Anthony Garotinho foi acusada pelo MPRJ de participar de esquema que desviou R$ 234,4 milhões da Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

PDT vai ao Supremo contra fim do Ministério do Trabalho. MP de Bolsonaro desmembrou pasta; competências serão distribuídas entre os ministérios da Cidadania, Economia e Justiça e Segurança Pública.

Brasil deixa Pacto Global pela Imigração da ONU. Gesto preocupa Nações Unidas porque sinaliza posição do país em assuntos como migração, cooperação internacional e direitos humanos.

May é novamente derrotada e Parlamento cria obstáculo a Brexit sem acordo. Derrota por 303 votos a 296 significa que governo precisará de aprovação explícita do Parlamento para deixar a UE.

Enquanto você desligou…



Petrobras e BR fecham contrato de R$2 bi para comércio de gás natural. Com prazo de dois anos, estatal afirma que acordo garantiu condições comerciais similares para as companhias.

Boeing entrega recorde de 806 aviões em 2018. Companhia manteve o posto de maior fabricante de aviões do mundo pelo sétimo ano seguido.

Banco Mundial diz que crescimento global deve diminuir para 2,9% em 2019. Instituição afirma que crescimento em mercados emergentes e em economias em desenvolvimento perdeu impulso.

Preços do petróleo sobem mais de 2% com otimismo de negociações EUA-China. Alta é apoiada por esperanças de que potências comerciais cheguem a acordos.

Contra sanções, Maduro leva Trump aos tribunais da OMC. Governo venezuelano alega que medidas adotadas pelos EUA são incompatíveis com tratados da organização.

Agenda

Nesta quarta-feira (09), será divulgada a taxa de desemprego na Zona do Euro. Nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto.