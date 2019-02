Projeções otimistas do Banco do Brasil devem alimentar rali

(Bloomberg) — As ações do Banco do Brasil estão pegando carona nos resultados do quarto trimestre e nas expectativas elevadas do banco para crescimento de lucro em 2019, enquanto um múltiplo relativamente barato em comparação com os pares e a esperada venda de ativos podem dar impulso adicional ao rali.

O banco espera que o lucro ajustado cresça em até 30 por cento neste ano, apostando que o governo de Jair Bolsonaro será capaz de entregar uma recuperação econômica. O lucro ajustado do quarto trimestre bateu a estimativa mais otimista dos analistas ouvidos pela Bloomberg, beneficiando-se de uma redução das provisões para cobrir os créditos duvidosos e a melhoria na qualidade dos ativos.

“A mensagem do guidance é definitivamente positiva”, escreveram os analistas Eduardo Rosman e Thiago Kapulskis do BTG Pactual, em um relatório.

Os analistas do Bradesco BBI, do Itaú BBA e do Banco Safra reiteraram suas recomendações outperform para a ação, negociada a 9,7 vezes a relação preço-lucro estimado para 2019, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso se compara a 10,7 vezes para o Bradesco e 12,3 vezes para o Itaú.

Itaú BBA, Thiago Bovolenta Batista

Banco do Brasil registrou um bom trimestre, com lucro recorrente superando as estimativas; qualidade dos ativos foi ponto positivo

O ponto médio do guidance também ficou um pouco acima das expectativas

Combinação de valuation barato e expansão decente de lucro por ação suporta recomendação outperform

Safra, Luis Azevedo, Silvio Doria

Banco reportou bons resultados, em linha com as expectativas do Safra Redução das provisões para perdas com crédito é destaque, com queda para R$ 3,9 bi Qualidade de crédito continua melhorando e tarifas surpreenderam positivamente

Guidance para 2019 indica a continuação da tendência de melhoria de rentabilidade

Recomendação outperform mantida Safra vê ação como uma das preferências no setor, dado o seu valuation atrativo, combinado com a perspectiva de crescimento robusto dos lucros em 2019 e perspectivas de gestão orientada para maximizar o retorno do banco



BTG Pactual, Eduardo Rosman, Thiago Kapulskis

Empresa entregou resultados decentes; tarifas, despesas operacionais e qualidade dos ativos foram os principais destaques positivos

Margem financeira caiu um pouco, mas isso é explicado principalmente por recuperações de perdas de crédito menores do que o esperado

Ponto médio do guidance de 2019 sinaliza lucro líquido ajustado de R$ 16 bi, um pouco acima do consenso

Números decentes e projeções para 2019 devem significar espaço para que a ação reaja bem

Banco do Brasil busca melhorar sua rentabilidade e posição de capital, o que é uma boa notícia para a ação e para o setor

Recomendação neutra mantida

Bradesco BBI, Rafael Frade

A qualidade dos ativos melhorou novamente, à medida que inadimplência recuou para 2,1%

Guidance 2019 está em consonância com o consenso, mas parece conservador

Banco do Brasil continua sendo uma das escolhas preferidas do Bradesco BBI entre bancos da América Latina “Deve ser capaz de continuar expandindo o ROE devido a uma combinação de provisões menores e algum crescimento de crédito”



Dados: