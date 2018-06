Professor da FGV diz que ataque especulativo provocou alta do dólar

Reflexos do mercado internacional, influência da conjuntura interna ou reação ao favoritismo nas pesquisas eleitorais de candidatos pouco alinhados com a agenda de reformas.

De acordo com o professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV) Fabio Gallo, todas as variáveis contribuíram para a valorização do dólar nesta semana, porém, a alta na cotação da moeda norte-americana também foi causada por um “ataque especulativo promovido por agentes de mercado”.

“Ninguém ganha dinheiro no mercado em céu de brigadeiro. O ambiente externo com o aquecimento do mercado norte-americano gerando uma perspectiva de aumento de juros para conter a inflação com o aumento do consumo por lá; nosso ambiente interno que não ajuda e o cenário eleitoral, que não apresentou até agora, na minha visão, nenhuma novidade do que projetávamos em janeiro, são de fato variáveis muito sensíveis e que interferem no preço do dólar. Mas os agentes de mercado fazem apostas e correm riscos jogando dinheiro no mercado. E diante desse cenário começam a marcar mais, alimentando toda essa discussão para ganhar com a ação especulativa”, explicou o professor.

Diante da ação do Banco Central, que desde a noite de quinta-feira (7) anunciou a venda de US$ 20 bilhões em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) até o fim da próxima semana para conter o aumento do dólar no mercado, foi considerada correta pelo professor da FGV.

“O presidente do BC, Ilan Goldfajn, agiu corretamente ao oferecer parte da nossa reserva, que o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece como muito acima do necessário. Ele usou sua autoridade monetária oferecendo a moeda norte-americana, e ninguém tem cacife no mercado para apostar contra o BC”, disse Gallo.