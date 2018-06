Produção de sedã Model 3 deve atingir meta e ações da Tesla sobem 7%

As ações da Tesla subiam 7 por cento nesta quarta-feira, após o presidente-executivo da fabricante de carros elétricos, Elon Musk, dizer que a montadora está produzindo 500 de seus sedãs Model 3 por dia e deve alcançar a meta de produção de 5 mil por semana até o fim de junho.

A lucratividade futura da Tesla depende de aumentar as vendas do sedã com preço acessível, mas a empresa ainda não atingiu sua meta semanal devido a gargalos de produção.

As linhas de produção demonstraram a capacidade de produzir 3.500 veículos Model 3 por semana, disse Musk a investidores em uma reunião anual de acionistas na terça-feira.

“O Model 3 é compreensivelmente o foco central para os investidores, enquanto a empresa trabalha para aumentar a produção”, escreveu Ben Kallo, analista da Baird Equity Research, em nota de pesquisa.

Dos 27 analistas que cobrem as ações, 9 têm recomendação de compra ou superior, 10 de manter e 8 de vender ou inferior.

O preço-alvo mediano para a ação é de 289 dólares, ante a cotação de cerca de 312 dólares para o papel nesta quarta-feira.

A empresa perdeu cerca de 16 por cento de seu valor de mercado no ano passado, com os investidores preocupados com a capacidade da Tesla de resolver problemas de produção.