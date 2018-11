Privatizações à vista no BB e na Caixa e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 23, para começar o dia bem informado:

Privatizações à vista no Banco do Brasil e na Caixa? Com as indicações dos presidentes do BB e da Caixa, faltam poucas nomeações para cargos estratégicos da equipe econômica.

“Bolsonaro já compromete o Brasil no exterior”, diz Rubens Ricupero. Em entrevista a EXAME, o ex-embaixador Rubens Ricupero, diz que o mal-estar causado por declarações de Bolsonaro e sua equipe com países estrangeiros são um risco para as exportações.

Ricardo Vélez Rodríguez será o novo ministro da Educação. Rodríguez esteve em reunião com Bolsonaro nesta quarta-feira, 22, após reação negativa de evangélicos sobre possível nomeação de Mozart Ramos para a pasta.

Black Friday deve movimentar 3,2 bilhões de reais. Se nos Estados Unidos o feriado é tradicionalmente voltado ao varejo físico, por aqui as promoções são mais fortes na internet.

Theresa May tenta apresentar país “unido” por Brexit. Primeira ministra britânica se reúne com líderes internos antes de discutir Brexit com União Europeia, no fim de semana.

Bolsonaro faz exames para retirada da bolsa de colostomia. A previsão é que a cirurgia ocorra em 12 de dezembro.

Não é o caso de comprar brigas que não podemos vencer, diz Hamilton Mourão. Em entrevista à Folha de S. Paulo, vice-presidente eleito defende pragmatismo e cautela em temas como economia e relações com China, Venezuela e Oriente Médio.

Equipe de transição de Bolsonaro inicia fusão de Fazenda e Mdic. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, com representantes de empresários, equipe de transição organiza secretaria de produtividade, que pode ficar com ex-BNDES.

Salim Mattar é cotado para comandar privatizações. Como noticiou o Estado de S. Paulo, Paulo Guedes avalia dono da Localiza para a futura secretaria de desestatização.

Bolsonaro reduz poder dos partidos. Segundo matéria do jornal Valor Econômico, o primeiro teste do governo de Jair Bolsonaro está marcado para o início de fevereiro, quando as mesas diretoras do Senado e da Câmara serão eleitas.

Futuro secretário de Fazenda no Rio enfrentará rombo de R$ 8 bi. De acordo com O Globo, após recusas de três candidatos, Witzel consegue que atual titular da pasta em São Paulo assuma o desafio de gerir as finanças do Rio.

Cubanos deixam Brasil às pressas divididos pela vontade de ficar e a saudade da família. Ao Globo, profissionais relatam ter recebido mensagens curtas da entidade que gerencia o programa.

Política e mundo

Atentado com bomba deixa 20 mortos e 25 feridos em bazar do Paquistão. “Foi um atentado terrorista, mas não está claro se foi uma bomba improvisada ou um suicida”, disse o porta-voz da administração da região.

Premiê da Espanha faz 1ª visita de um líder do país a Cuba em 3 décadas. Ilha de governo comunista parece olhar para Europa enquanto seus laços com os Estados Unidos parecem se deteriorar

Migrantes centro-americanos seguem para ponte na fronteira com EUA. Agente chegou a dizer aos migrantes que para cruzar a fronteira e pedir asilo nos EUA era preciso entrar em lista de espera, o que foi rejeitado pelo grupo

Polícia identificou participantes do assassinato de Marielle, diz general. Em entrevista, o general Richard Nunes o general disse que polícia ainda não fez nenhuma prisão porque quer capturar todos de uma vez

Em nova tentativa frustrada, votação do Escola sem Partido é adiada. Apesar do pedido, o parecer do relator, deputado Flavinho (PSC-SP), foi lido na comissão especial

Enquanto você desligou…

Venda de petróleo no pré-sal deve render R$ 1,4 bi ao ano até 2021. Neste ano, o montante arrecadado pela empresa à União deverá somar R$ 1,2 bilhão

Guedes recomenda Pedro Guimarães para Caixa e Rubem Novaes para BB. Assessoria do futuro ministro da Economia confirmou em nota a indicação dos nomes, porém depende de Jair Bolsonaro formalizar o convite aos indicados

Governo reduz para 1,4% estimativa de crescimento econômico em 2018. No início do ano, a expectativa de crescimento da economia era de quase 3%, mas veio caindo ao longo dos últimos meses

Governo diz que terá de contingenciar R$ 2,3 bi para cumprir meta fiscal. No relatório de receitas e despesas do 5º bimestre, ministérios projetaram que a receita líquida da União será R$ 4,470 bilhões menor que estimado

Ibovespa avança 0,24% e tem primeira alta na semana. Índice de referência do mercado acionário brasileiro foi a 87.477,44 pontos

Agenda

Nesta sexta-feira, é esperada a divulgação do Índice de Evolução de Emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) no âmbito doméstico. Nos Estados Unidos, serão divulgados os Índices de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial e Composto Markit no mês de novembro, Já na Zona do Euro, serão divulgados o PMI Industrial, o PMI Composto Markit e o PMI de Serviços no mês de novembro.