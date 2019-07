Privatizações a caminho; Bolsonaro assume Mercosul e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (17) bem informado:

As quentes do dia

A estratégia do governo para seu pacote de privatizações ser bem aceito

Percepção do governo é de que, embora a resistência à privatização tenha diminuído, parcela da sociedade e do Congresso ainda se opõe

De roaming a acordo com Europa: Bolsonaro assume Mercosul

Presidente substituirá o argentino Mauricio Macri na liderança rotativa do bloco, com mandato de seis meses

“Antes, ninguém casava com o Mercosul”, diz chanceler argentino

Após ter fechado acordo de livre-comércio com a União Europeia, Mercosul busca novos parceiros, como a Coreira do Sul e Singapura

Petrobras inicia acordo para sair de operações no Uruguai

Conecta e Distribuidora de Gas de Montevideo tem operação concedida à Petrobras, que pretende focar em produção no Brasil

Autuação da Receita em posto de SP deu origem à decisão de Toffoli

Toffoli suspendeu todos os inquéritos em que o acesso a dados fiscais não tenha sido autorizado pela Justiça, o que beneficiou Flávio Bolsonaro

Weintraub apresenta projeto para universidades federais

Projeto Future-se deverá dar nova dinâmica para a educação, segundo afirmou o presidente Jair Bolsonaro; os detalhes serão divulgados nesta quarta-feira, 17

Oi deve sair de recuperação judicial, mas continuará mais fraca que rivais

Operadora informou que espera arrecadar entre R$ 6,5 bilhões e R$ 7,5 bilhões com a venda de ativos, que correspondem a cerca de 70% do seu valor atual

Política e Mundo

Procurador chama decisão de Toffoli de “retrocesso sem tamanho”

Para coordenador da Lava Jato no Rio, medida de ministro sobre processos envolvendo Flávio Bolsonaro prejudicará outras investigações de lavagem de dinheiro

Líder do governo está confiante em aprovação de Eduardo pelo Senado

Bezerra diz trabalhar para que nome do deputado seja aceito por parlamentares caso Bolsonaro oficializa a indicação do filho para embaixada dos EUA

Bolsonaro não recorre em processo contra Adélio, e caso é encerrado

Como nem a defesa do presidente nem o MP recorreram contra decisão que absolveu o agressor, a sentença transitou em julgado

Dodge se reúne com Dallagnol a portas fechadas e declara apoio à Lava Jato

Também participaram da reunião outros sete investigadores da operação Lava Jato na sede da PGR em Brasília

Associação farmacêutica vai recorrer contra suspensão de remédios pelo SUS

Ministério da Saúde cancelou nesta terça-feira (16) contratos com 7 laboratórios e a distribuição gratuita de 19 medicamentos fica suspensa

Câmara dos EUA condena tuítes de Trump como racistas

Câmara dos Representantes aprovou a resolução por 240 votos a 187, com apoio majoritário da oposição e apenas quatro votos republicanos

Ex-presidente peruano Alejandro Toledo é preso nos EUA

Peru havia feito um pedido de extradição de Toledo já que ele responde a um processo acusado de corrupção no caso Odebrecht no país

Enquanto você desligou

Maia pede apoio de governadores a PEC que inclui Estados na Previdência

Com proposta paralela, Senado pretende reincluir Estados e municípios na reforma; a PEC passaria por aprovação da Câmara sem comprometer Previdência

620 mil pessoas já bloquearam telemarketing; saiba como se inscrever

Plataforma online “nãomeperturbe” já possui mais de 600 mil cadastros para bloquear ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações

Começando por Netflix, empresas de tecnologia vão testar humor de Wall St

Facebook, Amazon e Alphabet, Apple e Microsoft são responsáveis por cerca de 17% dos US$ 26 trilhões em valor de mercado do índice S&P 500

França vai aprovar primeiras empresas de criptomoedas após novas regras

As empresas têm que aderir a padrões de exigências de capital e proteção de consumidores e pagar uma taxa, para ter a provação das autoridades regulatórias

Agenda

Nesta quarta-feira (17), enquanto o recesso do Congresso continua no Brasil, nos EUA é a vez de o Census Bureau divulgar os números de autorizações de novos projetos de construção, do mês junho, que mostram a saúde do mercado imobiliário americano. O instituto também solta os dados referentes a construções de novas casas do mês passado. Já o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing. E esta quarta é dia do Livro Bege, nome dado ao relatório do Fed sobre as condições econômicas de cada distrito comercial dos EUA, apresentando um panorama econômico do país e indicando os caminhos da política monetária.

Na Zona do Euro, a quinta também promete ser cheia. Depois de Ursula von der Leyen ser confirmada como próxima presidente da Comissão Europeia, o Eurostat divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de junho, assim como o acumulado do ano. Lembrando que se trata de um dos principais índices da inflação. E logo pela manhã há discurso de Benoit Coueré, da comissão executiva do Banco Central Europeu, que pode dar indicações dos planos do banco.