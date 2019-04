Privatização da Cemig pode sair neste ano e ações sobem na Bolsa

São Paulo – As ações da Cemig operavam em alta de 3,42% na manhã desta segunda-feira. Na B3, os papéis eram negociados na casa dos R$ 14.

O mercado repercute as declarações de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, no último final de semana. Zema afirmou que espera conseguir a aprovação de um plano de privatização da companhia elétrica até o final do ano.

A expectativa é plano seja enviado para a Assembleia Legislativa até meados de ano, embora os detalhes da estruturação da venda ainda não tenham sido definidos.

“A situação financeira do estado é crítica demais, e não há como evitar a venda da Cemig”, disse Zema, segundo informações da Bloomberg. Zema disse ainda que a geração e distribuição de energia não são atividades prioritárias para o governo de Minas Gerais.