Prisão iminente de Lula faz dólar disparar e bolsa cair

Rio de Janeiro – O dólar está operando em forte alta nesta sexta-feira, enquanto a bolsa de valores se tinge de números vermelhos, no momento em que os mercados estão à espera da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por volta de 15h, a moeda americana subia 0,82% e era vendida a R$ 3,369 reais, após ter fechado a R$ 3,344 na véspera.

A bolsa, por sua parte, continuou com sua tendência negativa de ontem e recuava 1,04% na mesma hora, quando o índice Ibovespa situava-se em 84.326,3 pontos.

O pessimismo no mercado brasileiro era causado principalmente pela tensão política diante da possibilidade que Lula seja preso ainda nesta sexta-feira.

O juiz federal Sergio Moro decretou ontem a prisão de Lula, condenado em segunda instância a cumprir 12 anos e um mês, com início em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do apartamento triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.

No decreto, Moro também autorizou a possibilidade de que Lula se entregue voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba, determinando como prazo até as 17h de hoje.