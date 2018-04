Prisão de Lula não impacta na Bolsa por já ser esperada pelos investidores

São Paulo – O Ibovespa operava em queda de 0,64% na manhã desta sexta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 84 mil pontos.

Já o dólar operava em alta de 0,18% sendo negociado na casa dos 3,34 reais. Na abertura das negociações, a moeda bateu os 3,36 reais.

Tanto o dólar como a Bolsa foram impactados pelo comunicado emitido por Donald Trump, na última quinta-feira.

O presidente dos Estados Unidos instruiu o Escritório do Representante Comercial do país para avaliar a imposição de mais 100 bilhões de dólares em tarifas contra a China.

Os temores com a possível guerra comercial entre os dois países pesou mais no mercado, do que o mandado de prisão emitido pelo juiz federal ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que afirma Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

“A influência maior vem do mercado externo. O que se prevalece é o cenário de incertezas geradas pelos Estados Unidos. A ameaça de tributação de 100 bilhões de dólares à China é nebulosa e acaba deixando o mercado mais cauteloso”, explica.

Sobre a prisão de Lula, que deve ocorrer ainda hoje até às 17 horas, o economista afirma que não deve impactar na Bolsa e no dólar, isso porque os investidores já tinham precificado esta situação, tanto nas ações como no câmbio.

“O mercado já fez uma avaliação sobre isso. Já era esperado que isso acontecesse. O preço atual já vem sendo trabalho a semanas ou até mesmo meses.”

Silveira destaca ainda que os investidores já consideravam que Lula estaria fora das eleições presidenciais devido à Lei da Ficha Limpa, que torna inelegíveis os condenados em órgãos colegiados do Judiciário.

Mesmo fora das eleições, o economista não acredita que Lula pode se tornar um forte cabo eleitoral. “Nas eleições, não será eleito um candidato de esquerda. Isso é fato.”

Ele acrescenta ainda que entre os possíveis candidatos escolhidos pelo mercado estão Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL). Sobre a possibilidade de Henrique Meirelles se candidatar, o economista afirma “ninguém no mercado leva esta candidatura a sério.”