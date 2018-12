Primeira prévia do Ibovespa inclui ações da BR Distribuidora no índice

Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

Por Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A B3 divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira prévia do Ibovespa que vai vigorar no período de 7 de janeiro a 3 de maio de 2019. A novidade ficou por conta da inclusão das ações da BR Distribuidora, com participação de 0,553%. Nenhuma ação foi excluída.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice são Vale ON (10,939%), Itaú Unibanco PN (10,813%), Bradesco PN (8,383%), Petrobras PN (7,399%) e Petrobras ON (5,146%).

Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice válida de 3 de setembro de 2018 a 4 de janeiro de 2019 foram: Vale ON (12,886%), Itaú Unibanco PN (10,442%), Bradesco PN (7,180%), Petrobras PN (6,444%) e AMBEV (6,421%).

A segunda prévia do Ibovespa será divulgada em 15 de dezembro.