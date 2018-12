Bolsonaro se reúne com PSL para apaziguar ânimos e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Copom deve manter Selic em 6,5% — mas como fica 2019? Mais aguardada que a decisão desta quarta é a análise do cenário dos próximos meses, que balizarão as discussões da política monetária no governo Bolsonaro.

Bolsonaro se reúne com PSL para apaziguar quiproquós internos. Segunda maior bancada da Câmara, perdendo apenas para o PT, o PSL tem enfrentado as dores de um crescimento acelerado.

Governadores discutem hoje segurança pública; Moro deve participar. Também participam os presidentes do STF, ministro Dias Toffoli, e do STJ, ministro João Otávio de Noronha, e o ministro Raul Jungmann.

Cade pede a punição de 16 empresas por cartel em SP. Segundo o Estadão, Superintendência-Geral do conselho aponta irregularidades em licitações de trens e do Metrô no período de 1998 a 2013; contratos fraudados somam R$ 9,4 bilhões.

Equipe de Bolsonaro quer elevar a contribuição previdenciária de servidores e militares. Conformo O Globo, Além disso, elevação de impostos sobre aplicações, fundos e lucros elevaria arrecadação em R$ 128 bi em quatro anos.

Liberdade a herdeira da Huawei pode devolver otimismo aos mercados. Meng Wanzhou pagou fiança ao governo canadense e usará tornozeleira; desde sua prisão, há 12 dias, Dow Jones recuou 6%.

Terremoto atinge região de Magallanes e Antártica no Chile. Terremoto de magnitude 5,2; ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais.

Partido Conservador decide hoje se Theresa May continua no poder. Presidente do comitê do partido, Graham Brady, recebeu as 48 mensagens necessárias dos deputados para convocar a votação.

Política e mundo

Comissão aprova proposta sobre fim de foro privilegiado a autoridades. A comissão que analisava o fim do foro privilegiado aprovou o a proposta restringindo a prerrogativa apenas para 5 autoridade.

Damares lamenta caso João de Deus e defende “contrarrevolução cultural”. “No momento em que a gente coloca a menina igual ao menino, ele vai pensar ‘é igual, ela pode levar porrada'”, disse.

Concessões de Macron não convencem “coletes amarelos”. Mesmo com anúncios, movimento segue mobilizado nesta terça-feira e pode voltar a se manifestar no próximo sábado.

Temer diz ter ficado “profundamente abalado” com tiroteio em Campinas. “Profundamente abalado pela notícia desse crime cometido na Catedral de Campinas, apresento minhas condolências aos familiares das vítimas”, disse.

Atirador de Campinas trabalhou como auxiliar da Promotoria de SP. A Polícia Civil informou que Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos, é o autor dos disparos em Campinas. Ele era morador de Valinhos.

Tiroteio em Estrasburgo deixa 2 mortos e 11 feridos, dizem autoridades. Troca de tiros teria deixado uma pessoa morta e três feridos, disse o corpo de bombeiros local.

Oprah tira do ar entrevista com João de Deus após denúncias de estupro. Carreira do médium, acusado de abusar de mais de 78 mulheres, deslanchou após entrevista para o programa da apresentadora norte-americana.

UE está disposta a resolver “questão Irlanda do Norte” no Brexit, diz May. Primeira-ministra acredita que a maior parte dos líderes europeus está disposta a solucionar o problema.

Movimentos sociais estão sendo ameaçados, diz Boulos no Parlamento Europeu. Boulos criticou o discurso de Bolsonaro e disse que existem muitos motivos para crer que aumentará a criminalização dos movimentos sociais.

Enquanto você desligou…

Ações de Gol e Azul disparam até 13% com recuperação judicial da Avianca. Analistas acreditam que a Gol deve ser mais beneficiada pela diminuição da concorrência, já que opera trechos semelhantes aos da Avianca.

Rogerio Simonetti Marinho será o secretário da Previdência de Bolsonaro. A equipe de Guedes divulgará em breve os detalhes sobre o organograma e as atribuições de cada secretaria do futuro ministério da Economia.

Ibovespa fecha em alta após sessão volátil com exterior no radar. Índice de referência do mercado acionário brasileiro encerrou em alta de 0,59%, a 86.419,57 pontos.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgada a decisão da Taxa de Juros Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Na China, serão divulgados dados sobre novos empréstimos. Na Zona do Euro, serão divulgados dados sobre a produção industrial em outubro. Por fim, nos Estados Unidos, ocorre a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a divulgação do índice de preço ao consumidor mensal e anual, os níveis de estoques de petróleo bruto e o Balanço Orçamentário Federal de novembro.