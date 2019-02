Previdência vazada; Trump e o muro; fogo em Paris e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro, Mourão e o Senado: dia de afinar a Previdência

Proposta vazada ontem prevê 65 anos para homens e mulheres e 40 anos e contribuição.

Governo teme que estados endividados recorram ao STF por problemas fiscais

Tema teria sido discutido entre Dias Toffoli e Paulo Guedes em jantar, segundo fontes ouvidas pelo Globo.

Guedes deve se reunir com Maia e Alcolumbre para tratar de Previdêcia

O esforço do governo é para que as propostas, a princípio, uma PEC e um PJ, sejam enviadas o mais rápido possível ao Congresso.

Governo Bolsonaro prepara medidas contra calotes na Previdência Social

Equipe econômica quer se antecipar a críticas em relação à reforma e cobrar devedores, segundo a Folha.

‘Ataque a embaixada foi ato contra Bolsonaro’

Grupo divulga texto assumindo autoria de ação contra representação brasileira em Berlim.

Bolsonaro promete fazer sete reformas

Em mensagem enviada ontem ao Congresso Nacional, segundo o Valor, o presidente comprometeu-se com reformas que considera essenciais para garantir um crescimento econômico elevado e sustentável.

BP volta a lucrar no 4º trimestre e ganho ajustado supera expectativas

Segundo a BP, seu lucro com custo de reposição foi de US$ 2,72 bilhões no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo do ano anterior.

Grupo de Lima se compromete em não considerar a opção militar na Venezuela

O Grupo de Lima afirmou apoiar um “processo de transição pacífica através de meios políticos e diplomáticos sem o uso da força”.

Comitê que organizou posse de Trump está sob investigação

Os investigadores não revelaram que tipo de informação estão buscando junto à entidade.

Muro e empregos: Trump fala ao Congresso

Após uma série de desentendimentos com a presidente da Câmara, o presidente americano discursará com uma semana de atraso.

Mulher é presa suspeita de incendiar prédio em Paris; ao menos 8 morreram

A suspeita foi detida “não muito distante do local do incêndio”, logo após a intervenção dos bombeiros, acrescentou.

Com Apple e Netflix na mira, Disney se arma para sair do atoleiro

Produtora de conteúdo trabalha na compra da Fox e prepara seu próprio serviço de streaming.

Política e mundo

O que está na reforma da Previdência que vazou; governo não confirma

O Estadão publicou detalhes de minuta da reforma, incluindo a fixação de uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem.

Rio terá primeiro presídio vertical do país, anuncia Witzel

O Rio de Janeiro, segundo o CNJ, tem 53 mil presos, para um total de 29 mil vagas, em 56 estabelecimentos prisionais.

Relatório mostra estabilidade de barragem no limite da segurança

Em escala com fator mínimo de segurança a 1,50, a base da barragem foi registrada como de fator 1,60, de acordo com o documento

Como especialistas em segurança pública avaliam o pacote de Sérgio Moro

Avaliação é que lei avança quando mira investigação e fim da impunidade, mas pode trazer problemas novos e estimula violência policial

Os 4 trechos do PL Anticrime que podem ser revistos, segundo advogados

Apresentado nesta segunda-feira (4), o texto apresenta propostas que podem esbarrar em desafios jurídicos

Investigações sobre filha e amigo de Temer também vão para 1ª instância

Procuradoria-geral da República pediu que inquéritos fossem desvinculados; denúncia dos Portos contra Temer também está na Justiça Federal do DF

Bolsonaro não deve ter alta antes do dia 11, diz porta-voz

Presidente faz tratamento com antibióticos e já apresenta movimentos intestinais

“Inúmeros desafios” serão impostos à nova legislatura, diz Alcolumbre

Novo presidente do Senado defendeu a harmonia entre os três poderes e citou a renovação do Congresso como sinal de que população quer mudanças

Presos após rompimento de barragem em MG pedem habeas corpus no STJ

Advogados alegaram que prisões não tinham justificativa adequada; um habeas corpus já havia sido negado no sábado

Após meses de críticas, Trump recebe presidente do Fed na Casa Branca

Sobre política monetária, Powell apenas disse que sua “política dependerá completamente dos dados econômicos” durante o encontro

Enquanto você desligou…

Vale cai em ranking de recomendação de ações que pagam dividendos

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para fevereiro.

Marinho: Proposta vazada sobre Previdência é uma das que estão em análise

Secretário da Previdência e Trabalho diz que projeto será conhecido apenas quando for enviado ao Congresso

Itaú Unibanco tem lucro líquido de R$ 25 bilhões em 2018

No último trimestre do ano passado, banco teve lucro líquido de R$ 6,4 bilhões

Governo do Rio vai contingenciar R$ 13,8 bilhões do orçamento

Medida foi publicada através Lei Orçamentária anual do Estado, e setores como Saúde, Educação e despesas da Polícia Civil e Militar não serão afetadas

ONU: Brasil teria aumento de US$ 10,5 bi com guerra comercial EUA-China

Órgão prevê que barreiras impostas pelos EUA apenas farão com que bens chineses sejam trocados por produtos de outros países

Agenda

Nesta terça-feira (5), nos EUA, serão divulgados os valores do PMI e os estoques de petróleo bruto. A Zona do Euro também divulgará os valores do PMI e das vendas no varejo.