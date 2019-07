Previdência vai ao plenário; Mercosul mira nos EUA e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (5) bem informado:

Aprovada na Comissão Especial, Previdência deve ir ao plenário na terça

Dos 17 destaques votados individualmente, apenas dois foram aprovados. Entre eles, a volta de isenção fiscal a exportadores rurais

Mercosul busca acordo comercial com os Estados Unidos

Avaliação é que o bloco sul-americano está diante de uma janela de oportunidade única

De acordo com o Estadão, Secretário da Previdência diz que articulação para aprovação do plenário começa já

Conclusão do relatório da reforma na Comissão Especial só se deu depois das 2h da madrugada desta sexta-feira, 5

Fernández visita Lula e diz que vai rever pacto com UE se ganhar eleições

Alberto Fernández, que visitou Lula na prisão nesta quinta, encabeça a chapa que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice

Política e Mundo

Bolsonaro foi ingênuo, diz Paulo Guedes

Bolsonaro havia tentado defender interesses de policiais no texto da reforma da Previdência, mas foi vencido por parlamentares

STF julgará em agosto recurso de Lula para suspender ação sobre instituto

O julgamento será analisado pelo plenário virtual da 2ª Turma e a Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra o pedido do petista

Em live, Bolsonaro afirma que trabalho não atrapalha crianças

Presidente garantiu que não apresentaria um projeto para descriminalizar o trabalho infantil, pois se fizesse isso, seria “massacrado”

Amazon faz 25 anos: no próximo ciclo, meta é prever um infarto

Empresa fundada por Jeff Bezos em 1994 foi de uma livraria online a maior varejista do mundo e fornecedora de tecnologia

Banco Inter contrata bancos para oferta de ações, diz fonte

Instituição estaria buscando aumentar capital e teria planos de lançar aplicativo com serviços como viagens, entrega de alimentos, saúde e entretenimento

Fundos de ações foram os que mais renderam no primeiro semestre

Fundos captaram R$ 131 bi no 1º semestre e atingem 16,4 milhões de contas.

B2W testa drones em e-commerce para superar desafio logístico no Brasil

Inicialmente, o grupo usará os aparelhos tecnológicos para transportar produtos dos seus 15 centros de distribuição e 200 hubs para as lojas

EUA pede para justiça desconsiderar processo aberto pela Huawei

Chinesa de tecnologia processou governo norte-americano afirmando que foi inconstitucional a inclusão da empresa na chamada “lista negra”

Rio ganha duas usinas que transformam lixo em combustível e energia

Um dos locais tem capacidade de produzir 200 mil metros cúbicos por dia de combustível, volume capaz de encher o tanque de 13 mil veículos

Agenda

Nesta sexta-feira (5), o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros. É um bom indicador do sentimento do mercado. Nos EUA, após o feriado de 4 de julho, o Bureau of Labor Statistics divulga a taxa de desemprego do mês de junho, além dos demais dados referentes à força de trabalho americana, como salário médio por hora, o ganho médio por hora trabalhada (ambos tanto referentes ao mês passado como na comparação com o mesmo período de 2018) e o relatório de emprego não agrícola, que mede o número de pessoas empregadas no país, excluindo o campo.