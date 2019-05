Previdência sai do recesso; reitores contra Weintraub e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

STF tem na pauta ações que somam R$ 147 bi de gastos extras para União

Cinco julgamentos estão na mira do governo; um deles discute a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Após semana do feriado, Previdência começa de verdade

Na semana passada, a ausência de deputados inviabilizou o início dos trabalhos, o que pode atrapalhar a meta de um parecer até julho

Villas Bôas: ‘Olavo de Carvalho presta enorme desserviço ao País’

Em reportagem do Estadão, ex-comandante do Exército afirma que ataques ‘passaram do ponto’ e que escritor ‘se arvora com mandato para querer tutelar País’

Petrobras deve divulgar resultado fraco, mas cenário futuro melhora

Com plano para vender a BR Distribuidora e redução de despesas e caixa, a estatal vem se reestruturando para focar na extração de petróleo

Brasil é o país que mais gasta com aposentadoria na América Latina, diz BID

Despesa com idosos corresponde a 7 vezes valor destinado a jovens, diz reportagem do O Globo

Com cortes, reitores vão a Brasília contra Weintraub

Ministro da Educação vai a Comissão no Senado, enquanto reitores se reúnem com Frente Parlamentar formada para defender universidades

Política e mundo

Novo presidente da Apex assume e demite diretores ligados a Ernesto Araújo

O contra-almirante da Marinha Sergio Ricardo Segovia Barbosa, assumiu o cargo nesta segunda-feira e demitiu a diretora de Negócios, Letícia Catelani

Após cancelar visita a NY, Bolsonaro deve receber homenagem em Dallas

Segundo o porta-voz da presidência, a possível escolha de Dallas leva em conta o fato de o convite ter partido de um prefeito que é democrata

Decreto pode trazer flexibilização de importação de arma, diz Eduardo

Medida beneficiará caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs, podendo trazer também a quebra de monopólio no mercado

Antes de ser detido, ex-advogado de Trump diz que “há muito para contar”

Cohen criticou o presidente, ao afirmar que espera que, quando estiver solto, “o país não tenha xenofobia, injustiça e mentiras” no mais alto escalão

Enquanto você desligou

Venda de ações motiva paralisação no Uber

Greve é uma resposta ao início das negociações das ações da empresa na Bolsa de Nova York, prevista para sexta-feira

Existe futuro para os smartphones do Google?

Nesta terça-feira, 7, na conferência Google I/O, a gigante de tecnologia pode revelar seu novo aparelho celular, o Pixel 3a

BMW vai produzir SUV de R$ 500 mil no Brasil

De janeiro a abril, a BMW vendeu no País 3,57 mil veículos, atrás da concorrente Mercedes-Benz e à frente da Audi e da Land Rover

Justiça manda Vale parar novamente operações de mina Brucutu

A retomada em Brucutu poderia amenizar o impacto de outras paralisações de operações na Vale

Ministros entregam documentação de leilão de cessão onerosa do pré-sal

De acordo com o ministro da Economia, o governo estuda antecipar até R$ 6 bilhões do dinheiro que será arrecadado com o leilão

Lucro líquido da Duratex atinge R$ 23,8 milhões no 1º tri, queda de 22,5%

Empresa anunciou investimentos de R$ 525 milhões para 2019, 8,4% mais do que em 2018, com foco na sustentação das operações fabris e florestais

Gol: demanda doméstica sobe 4,3% em abril; oferta cresce 3,6%

Porém, o volume de decolagens da Gol caiu 0,5% no mercado doméstico, enquanto o total de assentos aumentou 2,8%

BB Seguridade tem lucro 11,7% maior no 1º tri e volta à casa do R$ 1 bi

Apesar de elevar seu lucro no período, a holding viu seus prêmios e arrecadações encolherem no período

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgadas as projeções econômicas da União Europeia. Nos Estados Unidos, haverá os discursos de Kaplan e Quarles, membro do FOMC, as ofertas de emprego JOLTS de março e os resultados dos estoques de petróleo.