Previdência na CCJ (de novo); propagandas na Netflix? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Câmara aprova projeto que estabelece novas regras para partidos e eleições

Deputados conseguiram manter a espinha dorsal da medida, mesmo após as tentativas do Senado de alterar significativamente o projeto

PF mira líder do governo Bolsonaro no Senado e faz buscas no Congresso

Fernando Bezerra Coelho (MBD-PE) e filho deputado são alvos de operação, segundo reportagem da Folha

Gantz vai aceitar uma coalizão com Netanyahu?

Primeiro-ministro de Israel, sem maioria parlamentar, propôs governo de união com seu principal adversário

Petrobras aumenta preços, mas dúvida sobre autonomia persiste

Estados Unidos e seus aliados ainda estudam respostas ao Irã, apontado como autor dos ataques à Arábia Saudita

Sem mudanças: Tasso apresenta novo parecer da Previdência

Senador vai ler seu relatório sobre a proposta em reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa

Só para chinês? Huawei lança smartphone sem Youtube e Gmail

A gigante chinesa já anunciou um sistema operacional próprio, mas o Mate 30, lançado nesta quinta-feira, usará um sistema Android de código aberto

Netflix não vai apelar para as propagandas, aposta cofundador da empresa

Para Marc Randolph, “as propagandas são apenas uma distração e nunca adicionam algo”

Política e mundo

Ida de Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU está confirmada, diz porta-voz

“O presidente irá a Nova York”, disse o porta-voz da Presidência da República Otávio Rêgo Barros

Decisão sobre troca na PF é de Moro, diz porta-voz

Após impasse entre Bolsonaro e Moro, o delegado Valeixo já teria sido informado pelo próprio ministro que não será substituído pelo menos por enquanto

Grupo de 230 investidores internacionais pede “ação urgente” na Amazônia

Ao todo, há investidores de mais de 30 países assinando documento que pede “ação urgente” para conter os “incêndios devastadores” na Amazônia

Efeito Mick Jagger? Aliados de Bolsonaro enfrentam eleições complicadas

Após derrota de Macri na Argentina e empate de Netanyahu em Israel, ambos apoiados por Bolsonaro, presidente ganhou fama de “pé-frio” do ídolo do rock

Um mês antes das eleições, Argentina declara emergência alimentar até 2022

61 senadores apoiaram a iniciativa proposta por movimentos sociais, que aumenta a distribuição de alimentos em restaurantes comunitários

Enquanto você desligou…

BC corta Selic em 0,5 p.p., para 5,5% ao ano, e renova mínima histórica

Em comunicado, a autoridade monetária diz que vai ficar atenta ao cenário econômico, mas indica que pode haver mais cortes esse ano

Selic cai para 5,5% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil

Com a Selic baixa, poupança perde para outras aplicações em quase todos os cenários

Itaú e Bradesco anunciam corte de juros nas principais linhas de crédito

Itaú vai reduzir as taxas de empréstimo pessoal e capital de giro em 0,5 ponto percentual; o Bradesco não informou os produtos que sofrerão cortes

Petrobras vai elevar preço do diesel e da gasolina nas refinarias

Alta vem depois de uma disparada dos valores do barril do petróleo na segunda-feira, em decorrência de um ataque a petrolíferas da Arábia Saudita

Parlamento da Áustria veta acordo comercial entre UE e Mercosul

O presidente do partido social-democrata, Norbert Hofer, classificou o veto ao acordo como “um grande triunfo para os consumidores”

Com moda sem gênero, Mercado Livre se aproxima mais de público descolado

No mês passado, o varejista já havia lançado categoria especial para produtos sustentáveis, diferenciando-se dos portais tradicionais de comércio eletrônico

Duratex fecha fábrica de painéis e vende ativos florestais em São Paulo

Segundo a companhia, as decisões devem gerar lucro líquido de cerca de 230 milhões de reais, com impacto no caixa de aproximadamente 450 milhões

Agenda

Nesta quinta-feira (19), nos EUA, o Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde econômica do distrito da Filadélfia, e também o relatório de empregos da região, com detalhes do mercado de trabalho. Outro dado que será conhecido é o de vendas de casas usadas nos EUA, em agosto, que ajuda a analisar o mercado imobiliário do pais, assim como de parte importante de sua economia.

O Bureau of Economic Analysis libera o Índice de Conta Corrente, que mede a diferença entre os produtos exportados e importados, serviços e pagamentos de juros. Esse número é importante, pois pode antecipar o crescimento americano em um momento em que já se fala em recessão.

E como acontece todas as semanas, o Department of Labor publica os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, deste que é considerado o primeiro indicador da força do mercado de trabalho no país.

Na Zona do Euro, há discurso de Benoit Coeuré, do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Frase do dia

“As pessoas costumam dizer que a motivação não dura. Bom, nem o banho. É por isso os recomendamos todos os dias” — Zig Ziglar, escritor norte-americano