Previdência força cortes e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sem Previdência, governo terá de cortar R$ 14 bi do Orçamento de 2019. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, para reduzir despesas, será preciso reforçar o pente-fino em programas federais, e focar a distribuição de recursos.

Exército quer armas e veículos para recuperar estrutura da polícia do Rio. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, além de mudar equipes e estratégias contra crime, militares planejam reforço de equipamentos.

País pode ter primeiro janeiro com saldo positivo de vagas formais após três anos. De acordo com o jornal Valor Econômico, a média das projeções de economistas para o Caged do mês passado é de criação de 73,4 mil vagas.

PF deflagra Operação Integração, primeira Lava Jato de 2018. O blog do Fausto Macedo, no jornal O Estado de S.Paulo, revelou que a 48.ª etapa tem como alvo esquema em área de concessão de rodovia.

Postalis usou auditoria de empresa investigada. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo divulgou que mesma companhia deu aval a investimentos suspeitos e depois auditou números do fundo.

Economia ignora risco político. Segundo o jornal Valor Econômico, a atividade econômica ganha tração desde o fim do ano passado e mostra sinais promissores neste começo de 2018.

Relator já projeta três mudanças no projeto de privatização da Eletrobras. De acordo com o jornal Valor Econômico, proposta incluiria criação de agência para coordenar projetos voltados para a revitalização do rio São Francisco.

Política e mundo

Base defende que Câmara não vote temas polêmicos até março. O clima eleitoral já começa a contaminar o ambiente no Congresso e o cenário ainda incerto sobre quem será o candidato, ou candidatos, da base do governo traz instabilidade, avalia a liderança.

Na Câmara não passa nenhuma criação de imposto, diz Maia. Em um recado ao presidente Michel Temer, o deputado fluminense afirmou que é preciso pensar em reduzir despesas e que um dos caminhos seria reduzir o número dos ministérios.

TRF4 determina sequestro de imóveis da filha de Antônio Palocci. O pedido havia sido negado por Moro, sob o argumento de que os imóveis ainda não foram avaliados e que o ex-ministro já tinha bens em seu nome bloqueados.

Sem tornozeleira, Wesley deve se apresentar semanalmente a juiz. Preso desde setembro, Wesley foi solto na madrugada de quarta-feira por decisão do STJ. Ele e o irmão são acusados da prática de “insider trading”.

Roraima pede adiamento no pagamento da parcelas da dívida. A governadora alegou que a crise imigratória da Venezuela tem elevado os custos do governo estadual e pediu um fôlego financeiro.

Com hiperinflação, pobreza na Venezuela escala a 87%, diz estudo. A Venezuela teve, em 2017, inflação de 2.600%, segundo o Parlamento, de maioria opositora, enquanto o FMI projeta em 13.000% para 2018.

Trump sugere armar professores para evitar tiroteios nas escolas. As sugestões foram feitas após o governante receber na Casa Branca um grupo de afetados por tiroteios em instituições de ensino nos EUA.

Enquanto você desligou…

EUA homologam acordo de US$10 mi de Braskem com investidores. Pelo acordo, a Braskem pagará 10 milhões de dólares aos investidores representados na class action para encerrar todas as demandas dos donos de ADRs.

Ultrapar tem lucro 8% menor no 4º trimestre. O faturamento do grupo cresceu em todas as linhas de negócios, incluindo a mais importante, a rede Ipiranga, de postos de combustíveis.

Presidente da Ford na América do Norte renuncia. A saída de Nair acontece depois que a Ford iniciou uma investigação após receber uma denúncia anônima de “comportamento inadequado”.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, os Estados Unidos divulgam os estoques de petróleo bruto da semana. Na Zona do Euro, sai a ata da reunião sobre política monetária do BCE.