Previdência está blindada?; a sabatina de Aras e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Governo tenta blindar Previdência de “insurreição” de líderes no Senado

Votação da reforma foi adiada como retaliação à operação da PF que teve como alvo o líder do governo, Fernando Bezerra

CCJ do Senado sabatina Augusto Aras para PGR

Após a derrota de ontem no Congresso, quando teve derrubados 18 vetos na Lei de Abuso de Autoridade, expectativa do Governo é de uma aprovação sem sustos

Impeachment: os republicanos jogarão Trump aos leões?

Impeachment só vai à frente se 20 senadores do partido do presidente votarem por sua saída a um ano das eleições

STF julga recurso que pode anular até 32 sentenças da Lava-Jato

STF analisará pedido de habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que discute o direito de o réu se manifestar após as alegações dos delatores

B3 quer viabilizar “super ON” no mercado de capitais brasileiro

Iniciativa que poderia possibilitar mais de um voto por ação esbarra em lei federal e precisaria do apoio do Congresso para virar realidade

Política e mundo

Câmara inicia processo de impeachment contra Trump

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, deu início ao processo de impeachment contra Donald Trump após escândalo envolvendo a Ucrânia

Veja como funciona o processo de impeachment nos EUA

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, formalizou pedido de abertura de processo de impeachment contra Donald Trump

Em derrota para Bolsonaro e Moro, Congresso derruba vetos à Lei de Abuso

Parlamentares votaram contra 18 vetos do presidente à proposta que pune abusos cometidos por autoridades; outros 15 foram mantidos

Governo quer mineração na Amazônia sem poder de veto a indígenas

Constituição de 1988 barra mineração em terras indígenas sem aprovação do Congresso, que não regulou assunto, e diz que comunidades precisam ser consultadas

Weintraub é alvo da Comissão de Ética por crítica a Dilma e Lula

Comissão abriu um procedimento para apurar se houve desvio de conduta do ministro da Educação em publicações contra os ex-presidentes

Após caso Ágatha, estudante de 11 anos é baleada no Morro da Mineira

Atingida nas pernas, Vitória da Costa foi levada ao hospital; na sexta-feira (20), Ágatha Félix foi atingida nas costas por um tiro de fuzil e morreu

Enquanto você desligou…

Governo altera regras sobre higiene e conforto em locais de trabalho

O Ministério da Economia publicou nesta terça-feira novas revisões para três Normas Regulamentadoras (NR) do trabalho

Melhora no perfil de crédito do Brasil depende de crescimento, diz Moody´s

Agência de classificação de riscos defende reformas para impulsionar o crescimento, a produtividade e a competitividade no país

JetSmart iniciará operações com voos de baixo custo no Brasil em dezembro

Viagens de Salvador e São Paulo para Santiago custarão a partir de R$ 299, com as taxas inclusas; passagens já estão sendo vendidas na internet

Agenda

Nesta quarta-feira (25) é dia de conhecermos os dados do Caged, com o índice de evolução do emprego no Brasil, mostrando a criação de vagas no país. Nos EUA, o Census Bureau publica o número de Venda de Casas Novas, no mês de agosto. Esse indicador ajuda a medir a força do mercado imobiliário de lá. Já o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

E também fique ligado nos discursos das autoridades que vão acontecer nesta quarta. Nos EUA, falam Lael Brainard, presidente do conselho do Fed, Esther George, presidente do Fed de Kansas, e Robert S. Kaplan, presidente do Fed de Dallas. E na Zona do Euro tem discurso de Benoit Coeuré, do Banco Central Europeu.

Esses eventos são importante, porque normalmente trazem pistas da política monetária das instituições das quais fazem parte.

Frase do dia

