Previdência em vigor; Bolsonaro com pé fora do PSL e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Congresso promulga Previdência nesta terça; alíquotas valerão em março

Novas regras entram em vigor nesta semana, como idade mínima, exceto para pontos específicos, que valerão a partir de 1º de março

Novos aposentados já seguirão regras da reforma; veja a quem se aplicam

Mudanças passam a valer nos próximos dias e se aposentar já fica diferente; novo cálculo pode deixar benefício menor

Enquanto Previdência é promulgada, Bolsonaro anuncia novo partido

Nesta terça, Senado vota destaques da PEC paralela e Congresso promulga reforma da Previdência

“Efeito Lula” dificulta, mas não impede reformas, diz analista político

Para Rafael Cortez, mercado não reagiu com exagero ao precificar a soltura do ex-presidente e a falta de estrangeiros no leilão do pré-sal

Ciro diz que Lula não tem escrúpulo: “É um encantador de serpentes”

Antigo aliado, o político do PDT se afastou definitivamente do ex-presidente e tentou ser um segunda via da esquerda na campanha presidencial de 2018

Para compensar estímulo a contratações, seguro-desemprego será taxado

Custo da desoneração criada para estimular contratação de jovens deve chegar a R$ 10 bilhões ao longo de cinco anos

Embraer tem prejuízo atribuído a acionista de R$ 314,4 mi no 3º trimestre

Receita líquida da Embraer mostrou alta de 1,8%, passando de R$ 4,609 bilhões no terceiro trimestre de 2018 para R$ 4,693 bilhões

Autor da PEC sobre segunda instância na Câmara deve apresentar novo texto

Texto do deputado Alex Manente (Cidadania-SP) sofreu resistência em sessão da CCJ nesta segunda

Conheça as petroleiras chinesas que vão atuar na cessão onerosa

A CNOOC e a CNODC arremataram, junto com a Petrobras, o bloco de Búzios; empresas já atuam em Libra, oferecido no primeiro leilão do pré-sal em 2013

Com Evo no México, Congresso boliviano vai mesmo convocar eleições?

Segundo o FMI, a turbulência política na Bolívia e em seu vizinho, o Chile, deve impactar negativamente a economia dos dois países, mas não a da região

Cuidado, Netflix: Disney lança streaming com Simpsons e Star Wars

Meta é conquistar até 90 milhões de assinantes até 2024. Netflix, líder no segmento, já tem 158 milhões

Política e mundo

Governo lança programa Verde Amarelo para estimular contratação de jovens

Programa “Verde Amarelo” terá desoneração da folha de pagamento para empresas contratarem jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram emprego formal

Reforma administrativa deve ser enviada na próxima semana, diz Bolsonaro

Havia expectativa de que o texto chegasse ao Legislativo nesta terça (12) como o próprio presidente informou nos últimos dias

Bolsonaro assina medida provisória para extinguir o DPVAT

Os sinistros ocorridos até 31 de dezembro continuarão sendo cobertos pelo seguro obrigatório

Nova eleição será em janeiro, diz senadora que assume governo na Bolívia

Evo Morales renunciou ao cargo de presidente do país em meio a protestos por suspeita de fraude eleitoral

México concede asilo a Evo Morales

Morales renunciou à presidência da Bolívia neste domingo em meio a protestos sobre o resultado da disputa eleitoral

Enquanto você desligou…

Governo pede ao Congresso R$ 14,8 bi em crédito adicional para despesas

Do total, R$ 5,7 bilhões são para pagar a Estados e municípios parte dos recursos arrecadados com os leilões de excedentes de petróleo da cessão onerosa

Lucro líquido da BR Distribuidora sobe 23,9% no 3º trimestre

A empresa registrou um lucro de R$ 1,336 bilhão no trimestre de julho a setembro

Petrobras retira todas as suas ações da bolsa de valores da Argentina

Estatal havia anunciado a deslistagem em outubro, com previsão de finalizar o processo em 4 de novembro, mas a petroleira prorrogou o período de negociações

Cosan tem lucro líquido ajustado de R$460,8 mi no 3º trimestre

No mesmo período do ano passado, empresa de energia teve lucro de 172,9 milhões de reais

AES Tietê e Unipar criam joint venture para construir parque eólico na BA

As empresas estimam um investimento de R$ 4 milhões por megawatt instalado, o que representa um total de R$ 620 milhões

Marfrig vende menos, mas fatura mais e reverte prejuízo no 3º trimestre

A empresa de alimento reverteu prejuízo registrado no mesmo período de 2018 e teve lucro líquido de R$ 100,4 milhões

Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 2,5 bilhões no 3º trimestre

O resultado representa um aumento de 6% em comparação com o mesmo período de 2018

Agenda

Nesta terça-feira (12), na Zona do Euro, Benoit Coeuré, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE) e Yves Mersc, membro da diretoria da instituição, devem se pronunciar. Os pronunciamentos dos dois frequentemente dão indicações da possível direção futura da política monetária.

Ainda na Europa, serão divulgadas as expectativas econômicas do Centro Leibniz de Pesquisa Econômica Europeia, que apontam a expectativa dos investidores alemães.

Já nos Estados Unidos, ocorrem os discursos de membros do Fomc, que, geralmente, dão indicações da possível direção futura da política monetária.

Frase do dia

