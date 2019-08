Previdência em foco; as bolsas continuarão em queda? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (6) bem informado:

As quentes do dia

Votação da reforma da Previdência em 2º turno deve começar nesta terça

Assim como na votação em primeiro turno, serão necessários 308 votos para que a matéria seja aprovada e enviada ao Senado

Previdência e Copom vão segurar o Ibovespa em 100 mil pontos?

Para piorar, há risco de guerra cambial entre EUA e China; na noite de ontem, governo americano acusou oficialmente a China de manipular o câmbio e bolsas no mundo caíram

Após disparada do dólar, especialistas já falam em guerra cambial

Moeda chinesa bateu menor preço desde a crise financeira de 2008; Trump acusou China de “manipulação cambial”; entenda

Palocci vai para o regime aberto, mas com tornozeleira eletrônica

Desde o fim de 2018, ex-ministro de Lula e Dilma, que foi condenado na Operação Lava Jato, já cumpre pena no regime semiaberto

Eike Batista é convocado a depor na CPI do BNDES, mas promete silêncio

A comissão que investiga irregularidades em contratos fechados pelo banco quer ouvir o empresário sobre empréstimos feitos a seu ex-conglomerado de empresas

Trump congela todos os ativos do governo da Venezuela

Ativos venezuelanos não poderão ser “transferidos, pagos, exportados, retirados ou administrados”

Política e Mundo

Militar Darcton Damião é novo presidente do Inpe, que mede desmatamento

Darcton Policarpo Damião tem doutorado em desenvolvimento sustentável pela UnB e substitui Ricardo Galvão, exonerado após embates com Bolsonaro

Torcedor é detido pela PM após criticar Bolsonaro na Arena Corinthians

No boletim de ocorrência, os PMs alegaram que tomaram a iniciativa para “evitar um princípio de tumulto” e “utilizando de meios necessários”

EUA terão teste de alerta de emergência na TV e no rádio esta semana

O teste avaliará a prontidão do governo para alertar os moradores de uma emergência na ausência de internet e durará cerca de 1 minuto

Enquanto você desligou

Votação da reforma no Senado deve ser entre 20 e 30 de setembro, diz Onyx

Governo espera que aprovação em 2º turno na Câmara dos Deputados ocorra até a próxima quarta-feira,7, e acredita manter os mesmos votos do 1º turno

Governo edita MP para antecipar 13º de aposentados e servidores todo ano

Medida deverá injetar quase R$ 22 bilhões na economia neste terceiro trimestre, atendendo cerca de 30 milhões de beneficiários

Empresário foi patriota na Previdência, quero ver na tributária, diz Maia

Presidente da Câmara afirmou que mudanças na aposentadoria não afetaram os empresários e que “ser patriota nos interesses dos outros é fácil”

Estados e União concordam em discutir repasses da Lei Kandir por 6 meses

Proposta que obriga União pagar aos Estados R$ 39 bi como compensação pela desoneração do ICMS está pronta para votação, mas as partes discordam sobre valor

Petrobras altera política de preços do gás de cozinha

Com a mudança, serão inclusos no valor do botijão de 13kg os custos de frete, transporte e riscos da operação

IRB Brasil tem alta de 35% no lucro após comprar fatia de empresa europeia

Companhia registrou lucro de R$ 388,4 milhões após anunciar acordos com grupo C6 para comprar 9% da prestadora suíça de serviços de seguros B3i Services

“Índice do medo” sobe 40% em 24h e reforça incerteza global

O VIX, que mede o intervalo mais provável de oscilação do S&P um ano à frente, disparou desde o anúncio de novas tarifas americanas, na quinta-feira

EUA designam China como manipuladora cambial

Governo americano estabeleceu que chineses estão manipulando o câmbio e vai trabalhar com o FMI para eliminar “competição injusta de Pequim”

Apple acumula processos por reduzir o desempenho de iPhones antigos

Companhia americana recebeu mais um processo por prejudicar propositalmente o funcionamento de aparelhos mais velhos

Agenda

Nesta terça-feira (6), é dia de conhecermos a Ata do Copom (Conselho de Política Monetária), que na última semana decidiu pelo corte de 0,5% da taxa Selic, agora em 6%. O documento, portanto, é uma boa oportunidade de entender as perspectivas econômicas do conselho. Nos EUA, o Bureau of Labor Statistics solta o número de ofertas de emprego JOLTs, indicador que mede todas as vagas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos que estavam abertas no último dia do mês de junho. E também é dia de o American Petroleum Institute atualizar os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados dos EUA. Por fim, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis e membro do Fomc (o equivalente americano do Copom) fará seu discurso às 13h. A fala é importante, pois é a primeira desde o corte de juros do Fed na semana passada.