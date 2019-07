Previdência em campo; Cade julga cartel em SP e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (8) bem informado:

As quentes do dia

Do Maracanã a Brasília: simbolismo em campo pela Previdência

Governo calcula 330 votos a favor da reforma na Câmara. Novos vazamentos de Sergio Moro e vaias na final da Copa América podem ter alguma influência?

Segundo a Folha, aprovação de Bolsonaro se estabiliza em 33% e consolida divisão política do país

Presidente segue com pior índice de aprovação desde Collor, aponta Datafolha; expectativa positiva em relação ao governo teve redução

Cade julga cartel do metrô de São Paulo

Há seis anos, o Conselho investiga a formação de um cartel para fraudar licitações de trens e metrôs da capital paulista

Depois de NY, Doria busca investidores em Londres

O plano do governador é realizar pelo menos 220 concessões e parcerias público-privadas durante sua gestão

De acordo com o Estadão, delação da Odebrecht não cita entregas de R$ 14 milhões em dinheiro vivo

Cruzamento de dados aponta 22 codinomes de supostos intermediários de propinas que não foram revelados na colaboração; identificação era exigência do acordo

Política e Mundo

Bolsonaro diz que “Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”

Presidente comentava sobre o processo de demarcação de terras indígenas e desmatamento na Amazônia

Irã eleva tensões ao anunciar maior enriquecimento de urânio

Movimento deve provocar uma reação mais dura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O povo vai dizer se estamos certos ou não, diz Bolsonaro sobre Moro

A revista VEJA publicou reportagem em parceria com o The Intercept Brasil analisando parte das supostas mensagens de Moro, obtidas por fonte anônima

Deputado do PT protocola requerimento de convocação de Moro à Câmara

Ação de Rogério Correia ocorreu depois da divulgação de novos diálogos atribuídos ao ministro da Justiça e a membros da Operação Lava Jato

General Heleno diz que equipe de segurança de Bolsonaro é séria e treinada

Ministro reconheceu que uma falha possibilitou que sargento da FAB embarcasse com 39 quilos de cocaína em avião de apoio à comitiva presidencial

Enquanto você desligou

Cresce apoio dos deputados à reforma da Previdência

Faltam 61 votos para a aprovação das mudanças nas regras para aposentadorias no país

Parlamentares franceses da oposição dizem “não” a acordo UE-Mercosul

Cerca de 50 parlamentares republicanos classificaram tratado comercial como um “erro econômico e horror ecológico”

Boeing perde encomenda de 50 unidades do 737 Max

Flyadeal, companhia aérea da Arábia Saudita, anunciou que preferiu comprar 50 aviões A320neo da Airbus

Acordo entre Mercosul e UE pode ajudar abrir novos mercados, diz Abiec

Indonésia e Tailândia seriam possíveis novos mercados para o Brasil, maior exportador mundial de carne bovina, com vendas de cerca de US$ 7 bilhões em 2018

Mais de 60% dos jovens no Brasil já compram pelo celular, diz estudo

Pesquisa feita em 5 países da América Latina mostrou que os jovens brasileiros veem cada vez mais os smartphones como uma ferramenta para a vida financeira

TJ de Minas nega desbloqueio de R$ 5 bilhões da Vale

Valor foi imobilizado para pagar recuperação ambiental de áreas destruídas no rompimento da barragem da empresa em Brumadinho

Parlamento francês aprova projeto contra discurso de ódio na internet

As redes sociais deverão ter ferramentas para que usuários alertem sobre conteúdos ligados à raça, gênero, orientação sexual, inaptidão física ou mental

Agenda

Nesta segunda-feira (8), como já é de praxe, tem Boletim Focus, com uma análise das tendências do mercado, além do índice de inflação IGP-DI de junho. Mas não espere um dia muito movimentado, já que terça é feriado em São Paulo. Nos Estados Unidos, assim como no próprio Brasil e na Zona do Euro, serão divulgadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.