Prevent Senior retruca Mandetta; nova era do petróleo e tudo para ler hoje

Prevent Senior responde a Mandetta: “Queremos que nos deixem trabalhar”

À EXAME, o presidente da operadora, Fernando Parrillo, diz que mortes por coronavírus na rede não surpreendem e que segue normas da OMS.

Com fim do acordo na Opep, começa uma nova era na indústria do petróleo

A partir desta quarta-feira, membros da Opep e a Rússia não precisarão mais respeitar o acordo de cortes de produção

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

XP reduz posição em Via Varejo e compra Vale e Suzano

Os fundos de ações e multimercados estão promovendo uma verdadeira dança das cadeiras nos portfólios

Coronavírus leva a pior resultado em 11 anos na indústria europeia

Nesta quarta-feira, também serão divulgados índices de atividade industrial nos Estados Unidos e no Brasil

Com coronavírus, empresas de capital aberto fazem recompra de ações

Movimento é comum quando os mercados acionários perdem valor e serve como estabilizador de preços

Perder Mandetta seria um desastre para o Brasil, afirma João Doria

Em entrevista, governador de São Paulo também critica propostas de “isolamento vertical” e diz que pressões do governo federal não terão efeitos no estado

Aeroporto de Guarulhos reduz atividades e entra em “modo coronavírus”

Com a forte queda na demanda, o Terminal 1 fechou as portas nesta madrugada

La Casa de Papel e Forrest Gump: as novidades do streaming em abril

Nona temporada de “The Walking Dead” chega na Netflix e no Amazon Prime Video; vai maratonar?

Política e mundo

Bolsonaro abaixa tom: prevenção importa, mas emprego deve ser preservado

Presidente chamou a doença de “maior desafio da nossa geração” e disse que sua preocupação sempre foi “salvar vidas”



STF proíbe que Bolsonaro faça campanha para população furar isolamento

Diante da gravidade da pandemia do novo coronavírus, o ministro Luís Roberto Barroso acolheu pedido da Rede contra campanha “O Brasil não pode parar”

Trump considera proibir viagens do Brasil por causa do coronavírus

A fala do presidente norte-americano ocorre depois de críticas internacionais ao posicionamento de Bolsonaro, que minimizou a gravidade da pandemia

Com 3.500 mortes, França já ultrapassa China em vítimas do coronavírus

O país Europeu registrou 500 novas mortes pela covid-19 só nas últimas 24 horas; no total, já são 52.128 infectados pelo coronavírus no país

Enquanto você desligou…

Odebrecht quer votar plano de recuperação no dia 14

Essa foi a nova data que a empresa propôs na assembleia geral de credores (AGC) realizada hoje, virtualmente

Corona crash: as ações que mais caíram na bolsa em março de 2020

Nenhum componente do principal índice acionário brasileiro registrou alta; quedas superam os 60%

Hidroxicloroquina não curou pacientes com coronavírus, mostra estudo

A pesquisa, assim como a que mostrou a eficácia da droga, teve baixo número de participantes

Vídeo da OMS foi tirado de contexto para validar discurso de Bolsonaro

Alerta do diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não muda defesa da Organização Mundial de Saúde sobre isolamento social

Os melhores e piores investimentos do mês de março

Sem saber os impactos econômicos da Covid-19, a maioria dos investimentos teve rentabilidade negativa no mês

Agenda

Nesta quarta-feira (1), no Brasil será divulgada a produção industrial do mês de fevereiro.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Lá também será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

