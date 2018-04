Pressão do Exército sobre o STF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Comandante do Exército diz que instituição repudia impunidade. Um dia do julgamento do habeas corpus de Lula, general Villas Bôas usou as redes sociais para questionar o comportamento das instituições brasileiras.

Derrotas e concessões políticas vão custar R$ 23 bi para governo. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o Planalto é voto vencido em projeto que renegocia dívida de pequenas e médias empresas.

Apple Pay chega ao Brasil em parceria com banco Itaú. Sistema de pagamentos da Apple propõe trocar a carteira por um aplicativo seguro para iPhone e Apple Watch.

Amigos de Temer ficaram em cela sem descarga interna. Segundo coluna do jornal Folha de S.Paulo, eles também eram obrigados a escovar os dentes nos vasos, já que os banheiros não tinham pias.

Pelo grupo, Emílio e Marcelo Odebrecht anunciam trégua. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que após quase três anos de rompimento, pai e filho selaram um armistício – ao menos publicamente.

Spotify tem 3ª melhor abertura de capital na tecnologia. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a empresa terminou o dia de estreia valendo US$ 25 bi.

O que está em jogo no julgamento do STF – além da prisão de Lula. Além do futuro imediato do ex-presidente Lula, decisão sobre habeas corpus pode afetar eleições e as outras prisões da Lava Jato.

Governo pouparia R$ 3,3 bilhões com reforma da Previdência. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, ferramenta da CNI mostrou o quanto o país deixa de economizar sem as mudanças na aposentadoria.

Lula já discutiu greve de fome em caso de prisão. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que o ex-presidente conversou sobre o tema com aliados.

UOL deve fazer IPO de outras unidades. Segundo o jornal Valor Econômico, após a bem-sucedida abertura de capital de sua unidade de pagamentos on-line PagSeguro, o UOL se movimenta para negociar outras empresas.

Política e mundo

Mulher fere quatro na sede do YouTube nos EUA e se mata após ataque. Segundo autoridades locais, uma mulher abriu fogo no prédio, feriu quatro pessoas, uma delas internada em estado crítico, e se matou.

Mesmo sob risco, Lula ainda segura rédeas do caminho do PT para 2018. Fontes ligadas ao partido contam que Lula já admitiu que dificilmente conseguirá ser candidato à Presidência.

Dodge “usa” Rosa Weber para defender rejeição de habeas corpus de Lula. Num julgamento que deve ter placar apertado, Rosa Weber tem sido apontada como o voto decisivo que poderá manter Lula livre da cadeia.

MBL promete pedir impeachment de ministros que votarem a favor de Lula. Movimento apresentará pedido ao Senado, alegando crime de responsabilidade dos magistrados e aparelhamento da suprema corte.

MBL defende candidatura de Flávio Rocha em manifestação contra Lula. Rocha discursou no caminhão do MBL durante manifestação que pede a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Integrante do MST: Atos pró-Lula podem ser mais radicais se HC for negado. João Paulo Rodrigues, integrante da coordenação nacional do MST, avalia que, se decisão do STF for favorável ao ex-presidente, não haverá comemoração.

Dallagnol sobre julgamento no STF: Podemos retroceder dez anos em um dia. Procurador da República afirmou que julgamento de amanhã é o mais importante da história da operação Lava Jato até o momento.

País tem manifestações pela prisão de Lula na véspera de julgamento no STF. Manifestantes ocuparam diversos locais de protestos, como a Avenida Paulista, em São Paulo, e a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Enquanto você desligou…

EUA anunciam tarifas de 25% sobre importações de 1,3 mil produtos da China. Administração Trump propõe imposto adicional de 25% sobre US$ 50 bilhões em produtos importados da China, a menos que Pequim faça grandes concessões.

Estamos prontos para tomar medidas recíprocas contra os EUA, diz China. Embaixada chinesa em Washington disse que a medida tomada por Washington não serve “aos EUA, à China e nem mesmo aos interesses da economia global”.

Internet Association: Consumidor não pode ficar no fogo cruzado de tarifas. Tarifas sufocarão o crescimento e dificultarão o sucesso da economia digital, segundo porta-voz da entidade, que representa gigantes do setor de tecnologia.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, será divulgado o Fluxo Cambial Estrangeiro do país. Nos Estados Unidos, saem informações do Estoques de Petróleo Bruto, além do Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) ISM Não-Manufatura de março. Já na zona do Euro, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor do mês de março.