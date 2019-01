Presidente do Fed diz que BC será sensível aos riscos de baixa do mercado

Atlanta – O chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, em um movimento para acalmar os mercados financeiros preocupados com a desaceleração econômica dos Estados Unidos, disse que apesar do bom momento, o banco central norte-americano será sensível aos riscos de baixa do mercado.

“Seremos pacientes ao observarmos como a economia vai evoluir”, disse Powell à Associação Econômica Americana, acrescentando que o Fed não está em um caminho pré-definido de aumento de juros e sugere que o banco central pode fazer uma pausa em seu ciclo de aperto, assim como aconteceu em 2016. “Estamos sempre preparados para mudar a postura da política monetária de maneira significativa, se necessário”.