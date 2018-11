TÓQUIO – O presidente-executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, disse que vai propor a remoção do presidente do conselho de administração, Carlos Ghosn, em reunião do colegiado na quinta-feira, citando incidentes sérios e inaceitáveis ​​de má-conduta financeira do executivo.

Saikawa, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, também confirmou que Ghosn foi preso.

(Por Ritsuko Ando e Elaine Lies)