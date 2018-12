Presença de militares marca novo governo e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 17, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Menos família, mais militares: a costura final do governo Bolsonaro. Investigações sobre equipe de Flávio Bolsonaro, e falta de clareza nas respostas, pode esvaziar peso da família no futuro governo.

O IPO do BMG sai? Por que 2018 foi um ano de recuos na B3. Banco mineiro pode adiar sua abertura de capital, assim como o fizeram uma série de outras empresas. Para 2019, há até 30 IPOs na fila.

Conselho da Nissan se reúne nesta segunda para escolher novo presidente. Reunião ocorre em meio aos desdobramentos do escândalo que ameaça a aliança de duas décadas da montadora japonesa com a francesa Renault.

Defesa deve pedir hoje prisão domiciliar para João de Deus. Advogado Alberto Toron afirmou que devem ser considerados a idade elevada e o estado de saúde dele.

Estrangeiros detêm um Rio de Janeiro em terras no País. No Estadão, levantamento mostra que, apesar da desconfiança demonstrada por Bolsonaro em relação aos chineses, eles têm fatia pequena.

BNDES adia leilão da Ceal para 28 de dezembro. Leilão de privatização da Ceal, distribuidora da Eletrobras no Alagoas, foi adiado para 28 de dezembro, às 17h, na B3.

Morte de imigrante de 7 anos reacende disputa Trump vs. democratas. Caso vem à tona no momento em que o presidente faz pressão para inclusão de 5 bilhões de dólares para muro no orçamento de 2019.

Política e mundo

Funcionários de Flávio Bolsonaro repassaram até 99% dos salários. Movimentação financeira de Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, é investigada.

COP25 será realizada no Chile em 2019. Inicialmente, conferência estava prevista para ocorrer no Brasil, mas o governo abriu mão da organização do evento por “restrições fiscais e orçamentárias”.

Ministro britânico nega que governo queira nova votação popular do Brexit. Fox afirmou que a realização de mais uma votação sobre a questão teria baixa adesão.

Lula vira réu na Justiça de SP por lavagem de dinheiro. O petista é acusado de usufruir de seu prestígio internacional para interferir em decisões do presidente da Guiné Equatorial.

Justiça condena 13 executivos por cartel na linha 5-Lilás do Metrô de SP. Eles pegaram entre 8 anos e 9 anos de prisão, segundo a sentença do juiz Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, da 12.ª Vara Criminal da Capital.

Bolsonaro encara quase R$ 200 bilhões em títulos a vencer no dia da posse. Mas diante de inflação controlada e otimismo com a formatação de sua equipe econômica, o custo da rolagem não deve pesar.

Danone lança Oikos de olho em mercado bilionário de “indulgências”. Com novo lançamento, marca espera alavancar mercado especial de lácteos que movimenta 73 bilhões de reais no Brasil.

Enquanto você desligou…

Boeing abre fábrica de 737 na China em meio a guerra comercial.Os executivos, ao lado de representantes do órgão regulador de aviação da China, mostraram o avião em um evento.

Credores cobram R$ 120 Mi da chinesa Sinopec. A Petrobras rescindiu o contrato com a Sinopec e a Galvão Engenharia no fim de 2014, por descumprimento do contrato.

Representantes de Ghosn resgatam bens em apartamento no Rio de Janeiro. Ghosn, que é acusado de subestimar sua renda em declarações ao governo japonês, nega qualquer irregularidade.

Consultorias organizaram cartel do metrô em SP, diz Cade. Para o Cade, a Procint e a Constech teriam “influenciado” e “adotado conduta comercial uniforme” entre concorrentes.

Abertura a capital de fora deve ter contrapartida, diz fundador da Azul. “O que o Brasil vai ter em troca com essa abertura? A Azul vai poder entrar nos Estados Unidos?”, questiona.

ANP eleva preços para subsídio ao diesel em parte do país; Petrobras segue. Com a mudança, a Petrobras elevou o preço de venda do seu diesel na refinaria em 0,728 por cento, para uma média de 1,8115 reais por litro.

Acordo Mercosul-UE fracassa e negociação dependerá de governo Bolsonaro. O fracasso na negociação frustrou a esperança do governo de Michel Temer de deixar o país com um tratado de dimensões importantes.

Goldman diz que commodities não vão repetir o colapso de preços de 2015. Para o banco, maioria dos setores será rentável, sustentada por balanços melhores e pela disciplina na oferta, que permite utilizar uma capacidade maior.

Bradesco prepara emissão de LIG que pode chegar a R$ 5 bi em dois anos. Além do Bradesco, o Itaú, conforme antecipou a Coluna do Broadcast, estreou nesta sexta no mercado de LIG com uma emissão de R$ 1,2 bilhão.

Ibovespa tem nova queda semanal com apreensão com crescimento global. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 0,44%, a 87.449,50 pontos.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado o Boletim Focus, um resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado para a economia brasileira, e o Índice de Evolução de Emprego do Caged. Na Zona do Euro, serão divulgados o Índice de Preços ao Consumidor em novembro e anual e a balança comercial em outubro. Já nos EUA, serão divulgados os Índice Empire State de Atividade Industrial (dezembro) e Índice de Transações Líquidas de Longo Prazo (outubro).