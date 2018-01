Prescrição da pena de Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lula pede prescrição da pena no caso triplex. Defensores sustentam o esgotamento do prazo para o Estado punir o ex-presidente por delitos que teriam ocorrido em 2009.

Polícia Federal faz nova operação da Lava-Jato nesta terça-feira. Ex-secretário de obras de Eduardo Paes voltou a ser preso na ação.

Société Mondiale reduz participação na Oi. Redução ocorreu alguns dias depois que o plano de recuperação judicial da companhia de telecomunicações.

Em Davos, 70 chefes de estado debatem um mundo fraturado. Tema do Fórum este ano é “Criando um futuro compartilhado num mundo fraturado”.

Política e mundo

Lula participa hoje de caminhada em Porto Alegre. Caminhada com a militância ocorrerá na véspera do julgamento dos recursos contra condenação do juiz Sérgio Moro.

Mau tempo e desorientação provocaram acidente que matou Teori. Conclusões sobre o acidente foram divulgadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Cármen Lúcia pede parecer da PGR sobre posse de Cristiane Brasil. Na madrugada desta segunda-feira, a ministra barrou a nomeação da parlamentar.

BNDES quer emitir letras de crédito imobiliário para pagar à União. Com o novo produto, espera-se um reforço no caixa da instituição.

Carf decide que INSS recai sobre vale-refeição. Decisão preocupa os advogados porque deverão aumentar as autuações contra as empresas.

Zona do euro aprova ajuda à Grécia de 6,7 bilhões de euros. Pagamento será feito em duas etapas, sendo a primeira no próximo mês.

Governo dos EUA é reaberto após paralisação parcial de três dias. Administração do país fechou na última sexta-feira pela falta de acordo entre democratas e republicanos.

Morales confirma plano de estender mandato até 2025 na Bolívia. Presidente boliviano já está no poder há doze anos e confirmou suas intenções eleitorais ao Congresso.

Embaixada americana deve ser instalada em Jerusalém antes de 2020. Declaração foi feita pelo vice-presidente americano, Mike Pence, durante visita à Israel.

Enquanto você desligou…

Decreto de Temer autoriza Nubank a virar financeira. Decisão significa que a startup não mais precisará de parcerias com bancos no país para captação de recursos e oferta de crédito.

Monsanto pode perder R$ 2,6 bi por ano do Brasil. Multinacional pode perder o direito a royalties de 20 milhões de hectares no Brasil.

PagSeguro precifica ações nos Estados Unidos. Com um preço entre 17,50 e 20,50 dólares cada ação, a empresa pode ser avaliada em até 1,9 bilhão de dólares.

Bolsa alemã cria índice para empresas de inteligência artificial. Entre as empresas monitoradas estarão a Apple, Deutsche Telekom, Bank of America e Facebook.

Bolsas de NY batem recordes com acordo sobre orçamento do governo. Índice Dow Jones fechou em alta de 0,55%, aos 26.214,67 pontos.

Retomada de frigoríficos anima interior. Indústria de carne bovina parece ter entrado em nova fase, com a inversão do ciclo da pecuária e a retomada, mesmo discreta, da economia.

Agenda do dia

No Brasil, o dia será de expectativa pelos resultados da prévia da inflação de janeiro, medida pelo IPCA-15. E nos Estados Unidos, destaque para os dados de estoques de petróleo bruto.