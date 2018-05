Preocupação sobre criptomoedas pressiona ações da Nvidia

As ações da Nvidia Corp chegaram a cair 2 por cento na sexta-feira, com preocupação de investidores de que aumento de curto prazo na demanda por chips gráficos por parte de mineradores de criptomoedas possa prejudicar suas operações voltadas ao mercado de videogames para computadores.

A maior parte dos analistas continua a ter uma opinião positiva sobre as ações da empresa, com pelo menos nove corretoras aumentando preço-alvo para as ações da Nvidia.

O analista do Deutsche Bank Ross Seymore, que tem uma classificação de manutenção para as ações da Nvidia, disse que embora a empresa tenha superado as expectativas do mercado ele ficou com algumas reservas sobre o balanço.

“Enquanto o crescimento permanece forte em praticamente todos os segmentos, a qualidade do primeiro trimestre foi um pouco menor”, disse ele. “As criptomoedas garantiram a maior parte do lado positivo, enquanto a área voltada para centrais de processamento de dados ficou um pouco abaixo da nossa estimativa.”

Os jogadores de videogames usam chips de processamento gráfico (GPU, na sigla em inglês), mas as placas gráficas da Nvidia também são usadas por mineradores de criptomoedas em máquinas que resolvem os complexos quebra-cabeças matemáticos que geram moedas digitais como ethereum e bitcoin.

Essa demanda elevou os preços das GPUs e também levou a uma escassez de placas gráficas para videogames.

A Nvidia faturou 289 milhões de dólares com chips para mineração de criptomoedas. O montante representa 9 por cento da receita total de 3,2 bilhões de dólares.

A empresa disse que o lançamento de uma GPU específica para mineração de moedas, chamada CMP, deve resolver os problemas.

“Os canais de preços de nossas GPUs começaram a se normalizar, permitindo que os jogadores de videogames que ficaram de fora do mercado no último trimestre colocassem as mãos em novas placas GeForce a preços razoáveis”, disse a vice-presidente financeira da Nvidia, Colette Kress.

“A demanda gerada por criptomoedas foi mais forte que o esperado de novo, mas conseguimos atendê-la com as GPUs específicas para mineração”, acrescentou.