Premiê de Israel na posse de Bolsonaro e outros destaques desta manhã

Unidas compra NTC, empresa de gestão de frotas com foco no agronegócio

A locadora de veículos Unidas está comprando a NTC Serviços, empresa especializada em gestão de frotas para empresas do agronegócio no interior paulista.

Petróleo avança 8% após grandes perdas; temores econômicos ainda preocupam

Tanto a referência do petróleo dos EUA quanto a do Brent subiram cerca de 8%, maior avanço diário desde 2016, quando a Opep realizou cortes da produção.