Premiê de Israel deverá faltar à posse de Bolsonaro e tudo para ler hoje

Com crise interna, premiê de Israel deverá faltar à posse de Bolsonaro

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem ao Brasil, mas deve retornar a Israel antes da posse de Bolsonaro.

Crise nas livrarias Cultura e Saraiva abala o cenário editorial no Brasil

As livrarias Saraiva e Cultura, as duas maiores redes do setor no país, entraram em recuperação judicial e anunciaram o fechamento de dezenas de lojas.

BC formaliza Berriel na Política Econômica e Carlos Viana na Monetária

As mudanças ocorrem depois da saída de Reinaldo Le Grazie da Diretoria de Política Monetária.

Após 2 anos de forte alta, tarifas de energia devem ficar estáveis em 2019

Segundo a Folha de S.Paulo, tarifa da conta de energia, que subiu cerca de 15% em 2018, pode ficar praticamente estável no próximo ano.

Política e mundo

Justiça impede Lula de ir ao velório de Sigmaringa Seixas

Os advogados de Lula alegam que Sigmaringa era “íntimo” do ex-presidente, foi colega de Lula na Câmara dos Deputados e chegou a atuar na defesa do petista.

Em carta de Natal, Lula pede que militantes não temam os “valentões”

“O ódio pode estar na moda, mas não temam nem se impressionem com essas pessoas posando de valentões”, afirmou o petista.

Mega da Virada em nota de 50 pesa 4 toneladas e percorre 630 km

Prêmio será de 200 milhões de reais.

Tsunami causa 429 mortes na Indonésia, buscas por sobreviventes continuam

Segundos as autoridades locais, o desastre também deixou 1.459 pessoas feridas e 16.082 foram deslocadas.

Paralisação parcial do governo dos EUA continuará até acordo sobre muro

Sem um acordo para superar o impasse, a paralisia provavelmente vai se prolongar ao ano novo.

Morre outra criança sob custódia da imigração dos EUA

Trata-se da segunda morte de uma criança migrante em detenção no país neste mês.

Enquanto você desligou…

Honda deve abrir fábrica que ficou fechada por 3 anos

Manter a fábrica fechada por tanto tempo foi muito caro, segundo o presidente da Honda, Issao Mizoguchi.

Investidor global vê Brasil puxando recuperação dos emergentes

A caminho da recessão, a Turquia ficou em último lugar em duas categorias.

Sem comércio online, Lojas Cem corre na contramão da concorrência

A empresa só tem lojas num raio de até 600 quilômetros do centro de distribuição de 120 mil m², em Salto.

Prazo para incluir doações no IR e pagar menos imposto está acabando

Quem fizer doações até o dia 28 de dezembro pode abatê-las do Imposto de Renda e receber uma restituição maior em 2019.

Trump volta a atacar o Fed por taxas de juros altas

“Estão elevando as taxas rápido demais porque pensam que a economia está muito bem”, disse Trump a jornalistas.

Bilionários apoiam unidade de energia desmembrada da Alphabet

O armazenamento da eletricidade produzida por fontes intermitentes está se tornando uma ferramenta fundamental para reduzir as emissões de carbono.