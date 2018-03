Pregão da Bolsa muda de horário a partir de hoje

São Paulo — O horário de negociações de ações na Bolsa muda a partir desta segunda-feira. O pregão passa a funcionar das 10h às 17h.

A mudança acontece devido ao fim do horário de verão no Brasil, que acabou no último dia 17 de fevereiro, e ao início do horário de verão nos Estados Unidos. Até a última sexta-feira, as negociações eram realizadas das 10h às 18h.

Os horários de negociação para o segmento BM&F também serão alterados. As operações de contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em dólar comercial funcionarão até às 18h.

Já o horário de negociação de contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em commodities tiveram duas fases de mudança, sendo a primeira no dia 19 de fevereiro e a segunda hoje. Para mais detalhes sobre os novos horários, veja o ofício da B3.