Preços do petróleo sobem por tensão militar entre EUA e Irã

Os preços do petróleo subiram 1 por cento nesta quinta-feira com tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Golfo e por especulações de que o dólar vai cair após o discurso sobre política monetária que será feito pela presidente do Federal Reserve dos EUA.

O mercado, no entanto, devolveu alguns ganhos após uma entrevista do ministro de Energia saudita à Reuters levantar dúvidas sobre um possível congelamento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Os futuros do petróleo se recuperaram perto do fechamento após uma autoridade da Defesa dos EUA dizer que um navio da Marinha dos EUA disparou três sinais de alerta após uma embarcação de rápido ataque iraniana se aproximar de dois navios dos EUA, no norte do Golfo, na quarta-feira.

Os futuros de Brent fecharam em alta de 0,62 dólar, ou 1,3 por cento, a 49,67 dólares por barril.

O petróleo dos EUA subiu 0,56 dólar, ou 1,2 por cento, encerrando a 47,33 dólares por barril.

O petróleo limitou alguns ganhos após o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, dizer à Reuters não acreditar que seja necessária qualquer intervenção significativa no mercado do petróleo, uma vez que a demanda por petróleo está ganhando ritmo ao redor do mundo.