Preços do petróleo fecham em alta com recuo nos estoques do DoE

São Paulo – Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, após dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) apontarem forte recuo nos estoques da commodity no país durante a semana.

O barril do tipo Brent com vencimento em março subiu 0,25%, a US$ 66,16, na Intercontinental Exchange (ICE), enquanto o WTI para fevereiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), avançou 0,33%, a US$ 59,84.

A commodity passou a maior parte do pregão oscilando entre perdas e ganhos, em meio às expectativas com o dado dos estoques americanos e tensões na Líbia, além da paralisação do sistema de oleodutos de Forties, no Mar do Norte.

Após a publicação da queda de 4,609 milhões de barris nos estoques na semana encerrada no dia 22, o petróleo passou para o campo positivo por alguns minutos, mas logo virou. Mais perto do fim do pregão, a tendência voltou a se inverter, com os barris fechando em alta mais consistente.