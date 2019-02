Preços do petróleo caem com foco no excesso de oferta

Londres – Os preços do petróleo caíam nesta sexta-feira, conforme o foco do mercado voltava a ser o excesso de oferta devido à retomada da produção em Nigéria e Canadá e com a produção dos países da Opep atingindo alta recorde em junho.

Apesar das perdas nesta sexta-feira, os preços caminham para a primeira semana de ganhos em três semanas, após corrida altista que seguiu-se ao referendo em que o Reino Unido escolheu deixar a União Europeia (UE).

O petróleo Brent, referência global, caía 0,50 por cento, para 49,46 dólares por barril às 8:26 (horário de Brasília), enquanto o petróleo nos EUA operava em baixa de 0,48 por cento, a 48,10 dólares por barril.

Ataques de militantes na Nigéria haviam derrubado a produção do país ao menor nível em 30 anos, mas não há novas ocorrências desde 16 de junho, o que permitiu que a oferta do país começasse lentamente a crescer.

No Canadá, a produção em areias betuminosas também tem subido gradualmente após incêndios florestais que reduziram a oferta, embora na quarta-feira a produção de cerca de 400 mil barris por dia ainda estivesse impactada na área de Fort McMurray.