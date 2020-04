Preços do petróleo atingem menor nível desde 1999 com crise do coronavírus

Os preços do petróleo chegaram a desabar para menos de 16 dólares por barril nesta quarta-feira, tocando o menor nível desde 1999, com o mercado inundado por excesso de oferta como resultado das consequências econômicas do coronavírus, que destruiu a demanda por combustíveis.

A sobreoferta tem crescido desde que a Opep+, liderada por Arábia Saudita e Rússia, falhou em prorrogar cortes de produção no mês passado. A Opep+ chegou a um acordo para novos cortes neste mês, mas medidas de isolamento de governos para conter a pandemia cortaram ainda mais a demanda.

O petróleo Brent recuava 0,05 dólar, ou 0,26%, a 19,28 dólares por barril, às 8:48 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 0,61 dólar, ou 5,27%, a 10,96 dólares por barril.

Mais cedo, o Brent tocou 15,98 dólares por barril, menor nível desde junho de 1999. Na véspera, ele havia perdido 24%.

“O mercado de petróleo está profundamente encrencado e é pouco provável que saia desse mal-estar no curto prazo”, disse Stephen Brennock, da corretora PVM. “A demanda está baixa, a oferta está elevada e os estoques estão cheios.”

O mercado de petróleo passou nesta semana por alguns dos momentos mais selvagens da história das negociações– o contrato mais próximo do vencimento nos EUA caiu para território negativo pela primeira vez em todos os tempos na segunda-feira.

“Estejam preparados para mais surpresas nesse mercado quebrado do petróleo”, disse o chefe de mercados de petróleo da Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

O Brent chegou agora a níveis tão baixos quanto vistos quando a Opep também lutava contra um excesso no mercado e havia preocupação entre empresas e consumidores– na época dos temores relacionados ao “bug do milênio”, que poderia afetar computadores na virada do século.