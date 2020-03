Preços do petróleo acompanham mercados e têm nova queda acentuada

Os preços do petróleo recuaram 4% nesta quarta-feira, intensificando quedas na parte final da sessão, pressionados pelo enfraquecimento dos mercados acionários depois de a Organização Mundial da Saúde declarar o coronavírus como pandemia.

Além disso, grandes produtores anunciaram planos para escalar a crescente guerra de preços no mercado da commodity. O petróleo Brent fechou em queda de 1,43 dólar, ou 3,8%, a 35,79 dólares por barril, enquanto o petróleo dos Estados Unidos recuou 1,38 dólar, ou 4%, para 32,98 dólares o barril.

Os ativos de risco enfrentaram turbulências durante todo o dia, mas aceleraram perdas conforme o número de casos de coronavírus aumentou e diversos países restringiram viagens.

“O que causou a queda nos preços do petróleo nos últimos minutos antes do fechamento do mercado foram as novas mínimas atingidas pelo mercado de ações”, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group em Chicago. “Neste momento, as notícias sobre o coronavírus parecem não estar inspirando esperanças de demanda.”

Tanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) quanto a Administração de Informação sobre Energia (AIE) reduziram estimativas de demanda por causa do coronavírus, citando retração de consumo neste trimestre.

Enquanto isso, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos anunciaram planos para impulsionar a capacidade produtiva após o fim das restrições de oferta. O Ministério de Energia saudita orientou a Saudi Aramco a elevar sua capacidade de produção para 13 milhões de barris por dia (bpd), ante 12 milhões atuais, e a árabe ADNOC disse que irá ampliar sua oferta para mais de 4 milhões de bpd em abril.