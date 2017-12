Preço do petróleo cai quase 3% nos EUA com aumento nos estoques

Nova York – O petróleo dos Estados Unidos caiu quase 3 por cento nesta quarta-feira, seu maior declínio diário em mais de dois meses, após uma alta acentuada nos estoques de combustíveis dos EUA sugerir que a demanda pode estar perdendo força, enquanto a produção petrolífera dos EUA alcançou um novo recorde semanal.

Os estoques de gasolina subiram em 6,8 milhões de barris e os de derivados em 1,7 milhão de barris, mostraram dados do governo, ambos superando expectativas de pesquisa da Reuters. Os dados inesperados abalaram os preços em um mercado que foi visto como vulnerável a uma liquidação, disseram analistas.

A Administração de Informações de Energia (AIE) dos EUA também mostrou que os estoques de petróleo dos EUA caíram em 5,6 milhões de barris, acima do esperado. Isso se deve parcialmente ao fechamento do oleoduto de Keystone após um vazamento na Dakota do Sul em meados de novembro, o que interrompeu o fluxo a Cushing, no Oklahoma.

O petróleo dos EUA fechou em queda de 1,66 dólar, ou 2,9 por cento, a 55,96 dólares por barril. Foi o menor fechamento para o contrato desde 16 de novembro e o maior declínio diário desde 6 de outubro.

Os futuros de Brent encerraram em queda de 2,6 por cento, ou 1,64 dólar, a 61,22 dólares por barril, menor patamar desde 2 de novembro.