Pré-venda de criptomoeda venezuelana começará em 20 de fevereiro

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que no dia 20 de fevereiro começará a pré-venda da criptomoeda venezuelana petro, e informou que amanhã serão divulgadas as condições de funcionamento desta moeda digital.

A emissão da criptomoeda, anunciada por Maduro no final do ano passado, conta com “ativos petroleiros” como lastro, segundo o próprio presidente.

Maduro declarou que o petro, no início, tem como respaldo “a riqueza do campo I do bloco Ayacucho da Faixa Petrolífera do Orinoco” e destacou que cada unidade dessa criptomoeda equivale ao preço de um barril de petróleo.

O líder venezuelano apresentou, além disso, o “white paper” ou livro branco, em que são “mostradas todas as condições de criação, funcionamento e respaldo da criptomoeda”.

Ao ler alguns dos pontos contidos no livro, Maduro disse que “poderão ser adquiridos petros em pré-venda, na oferta inicial e no mercado secundário, uma vez concluído o processo de venda inicial” e que “o total de petros emitidos em circulação durante o primeiro ano será de mais de 100 bilhões de petros”.

O livro branco foi criado por “especialistas nacionais e mundiais”, afirmou o presidente venezuelano, para quem o petro “servirá como plataforma para o crescimento de um sistema financeiro mais justo e favorável ao sistema financeiro nacional”.

“A moeda será negociada de forma segura e direta para evitar bloqueios e embargos” e “evitará o alto custo transacional das companhias e bancos processadores de pagamento”, acrescentou Maduro, além de ressaltar que “o petro estará disponível de maneira livre em casas de câmbio eletrônico no mundo todo”.

O governo venezuelano começará a venda com um “token de características ERC20”, e amanhã o ministro da Educação Universitária, Ciência e Tecnologia, Hugbel Roa, e o superintendente da criptomoeda, Carlos Vargas, darão detalhes a respeito.

As informações sobre a criptomoeda serão divulgadas no portal http://www.elpetro.gov.ve.