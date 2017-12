Possível fim do PT e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lula teria recebido US$ 1 milhão de ex-ditador líbio em 2002. Segundo a revista VEJA, o ex-presidente e o Partido dos Trabalhadores teriam sido beneficiados por benefícios de Muamar Kadafi.

Temer segue com dificuldade em convencer aliados pela reforma. Até agora, só o PMDB e o PTB decidiram obrigar seus deputados a apoiar a proposta.

Justiça do Trabalho suspende demissões da Estácio. Ação fica suspensa até que a companhia apresente documentos sobre o caso.

Privatização da Eletrobras aguarda decisão do Supremo. Ação adia o processo e deve tramitar no Supremo somente em 2018.

Governo acerta com líderes votação da Previdência no dia 18. Segundo uma fonte, a intenção é buscar a votação do 2º turno logo em seguida, com a aprovação de um pedido para quebrar os prazos regimentais.

Bancos temem contratos de bitcoin na bolsa. Maiores bancos do mundo alertaram as autoridades reguladoras dos EUA de que o sistema financeiro não está preparado para negociar esses ativos

Política e mundo

PIB deve subir mais de 2,5% nos próximos 12 meses, diz Meirelles. O ministério da Fazenda está revendo para cima as previsões do crescimento da economia. O ministro também afirmou que decidirá sobre sua candidatura no final de março.

Cinco ministros são contra assembleias revogarem prisões de deputados. Cármen Lúcia decidiu aguardar o retorno dos ministros Ricardo Lewandowski (que está de licença médica) e Luís Roberto Barroso (que cumpre agenda no exterior) para concluir a análise do tema.

Alckmin monta chapa de consenso para executiva do PSDB. O novo estatuto do PSDB, que deve ser aprovado sábado na convenção do partido, prevê uma linha de comando vertical na vice presidência da legenda.

Cabral diz que sua campanha teve mais de R$ 100 mi não declarados. A alegação foi feita ao juiz federal Marcelo Bretas, durante interrogatório na Operação Ratatouille. Um delator afirmou que a organização criminosa de Cabral começou na época da Alerj.

MPF denuncia Henrique Alves por lavagem de dinheiro. O caso é referente às transações financeiras que o ex-presidente da Câmara executou para encobrir propina paga pela Construtora Carioca.

Ministro do STF determina quebra de sigilo bancário de Aécio Neves. Decisão do ministro Marco Aurélio também atinge a irmã e o primo do senador tucano.

Câmara dos EUA aprova extensão temporária do teto até dia 22 de dezembro. Na prática, a extensão do período evita a paralisação de agências federais a partir de sábado, o que forçaria o governo americano a tomar medidas extraordinárias para continuar funcionando.

Mais de 20 palestinos ficam feridos em enfrentamentos com Israel. Milhares de palestinos apoiaram uma paralisação geral e se manifestaram hoje contra a decisão de Trump de transferir a embaixada.

Enquanto você desligou…

Abreu renuncia ao cargo de vice-presidente financeiro da Kroton. No seu lugar vai assumir, a partir de 1º de janeiro de 2018, Jamil Saud Marques, que foi aprovado pelo conselho de administração da Kroton.

Embate entre Estácio e professores demitidos chega à Justiça. Sindicatos e alunos se mobilizavam para convocar atos contra a empresa pelos cortes promovidos no país.

Vale conclui venda de 2 navios para chinesa Bocomm. A mineradora brasileira informou em comunicado a conclusão da venda no valor de 178 milhões de dólares.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPCA de novembro. Nos Estados Unidos, sai a taxa de desemprego de novembro. Também sai a balança comercial da China de novembro.