Por que Warren Buffett chamou criptomoedas de “veneno de rato ao quadrado”

São Paulo – Warren Buffett não poupa críticas e alertas sobre a periculosidade das criptomoedas. Há algum tempo, o megainvestidor, dá declarações negativas a respeito do fenômeno das moedas digitais.

Dias atrás, Buffett comparou criptomoedas a veneno de rato ao quadrado. Em sua opinião, quem as compra prospera apenas na esperança de achar outras pessoas que paguem mais caro por elas.

O presidente da Berkshire Hathaway disse que a valorização é mística e mencionou o episódio da mania das tulipas na Holanda. Talvez esse seja o primeiro caso conhecido e descrito de bolha especulativa em grande escala.

Lá pelo fim do século XVII, as pessoas investiam em tulipas por conta da alta procura pela flor que puxava os preços para cima em um ritmo acelerado. O jogo virou com uma crise de confiança por vários fatores e levou muita gente à falência.

Buffett já afirmou também as criptomoedas são um jogo e não um investimento. O perigo é fazer a especulação sem ter consciência disso, segundo o megainvestidor. Não há nada de errado em apostar, contanto que você saiba o que está fazendo.

Categórico, em janeiro desse ano, já havia dito que as criptomoedas vão acabar mal.