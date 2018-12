PF faz buscas em apartamento de Aécio Neves e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira, 11 para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PF faz busca e apreensão em apartamento de Aécio. Operação similar foi feita no endereço de Andrea Neves, irmã de Aécio, que chegou a ser presa em 2017.

Corrida contra o tempo: a pressa para votar o Orçamento. Congresso precisa votar lista extensa de projetos antes de apreciar o Orçamento, que deve ser votado até terça-feira que vem.

Bolsonaro se reúne com governador eleito de SC, aliados, bombeiros e PMs. Em reuniões com o PSL, presidente eleito tenta diminuir as divergências internas que geraram trocas de acusações.

Com greve e crise de refugiados, Interventor de Roraima encontra Temer. Antonio Denarium (PSL), aliado de Jair Bolsonaro, foi desautorizado ontem por Temer depois de dizer que fecharia as fronteiras aos venezuelanos.

De Paris a Londres: sem bala de prata para crises profundas. Países vivem crises social e política em meio à insatisfação de seus cidadãos com os rumos da economia.

Política e mundo

“Pato novo não mergulha fundo”, diz Bebianno sobre novatos do PSL. Após diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Bebianno enquadrou os novos parlamentares do partido, que têm protagonizado desentendimentos.

Futuro ministro do Meio Ambiente responde por ação de improbidade. Ele é acusado de alterar ilegalmente o plano de manejo de uma área de proteção ambiental para supostamente favorecer interesses empresariais.

Venezuela fará manobras militares com a Rússia para evitar eventual ataque. “Estamos nos preparando para defender a Venezuela até o último palmo de terra quando for necessário, e faremos isso com nossos amigos”, disse ministro.

EUA criticam bombardeiros russos na Venezuela: “Mandamos navio-hospital”. Segundo os EUA, foi enviada uma esquadrilha de aviões russos que inclui dois bombardeiros estratégicos T-160, capazes de carregar bombas nucleares.

PM recupera uma das obras de artista português roubadas na Via Dutra. 50 peças – 45 gravuras e cinco esculturas – foram roubadas no dia 27 de novembro quando eram transportadas do Rio para Belo Horizonte.

Futuro ministro Bebianno confirma que Secom irá para Secretaria de Governo. À frente da Secom ficará o publicitário Floriano Barbosa Neto, assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Pressionado, Macron anuncia aumento do salário mínimo na França. Como medidas de contenção, Macron anunciou aumento de 100 euros por mês no salário mínimo do país e isenção de impostos para horas extras.

106 vagas do Mais Médicos não são preenchidas; 86 estão no Amazonas. Do total de vagas não preenchidas, 63 estão em distritos sanitários especiais indígenas.

Acordos de delação no STF somam R$ 848 mi em multas e perdas desde 2014. Os números são relativos a 170 delatores que tiveram seus acordos homologados perante o STF, de acordo com a PGR.

Enquanto você desligou…

GPA compra startup James Delivery para avançar em varejo alimentar. “Dentro do processo de transformação digital pelo qual passamos talvez essa seja a decisão mais importante que a companhia tomou”, disse diretor-presidente.

FGV revisa projeção de crescimento do PIB em 2018 de 1,5% para 1,3%. “As famílias ainda estão muito endividadas e o mercado de trabalho tem uma recuperação muito gradual”, afirmou pesquisadora.

Ibovespa recua 2,5% e fica abaixo de 86 mil pontos com exterior adverso. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 2,5%, a 85.914,71 pontos.

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados dados sobre novos empréstimos na China. Nos Estados Unidos, serão divulgados os Índices Investing.com ouro e S&P 500, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) mensal, o Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE) do Departamento de Agricultura e os Estoques de Petróleo Bruto Semanal do American Petroleum Institute (API). Na Zona do Euro, será divulgada a Percepção Econômica ZEW e o Índice Investing.com euro/dólar.