Plano Safra generoso, inflação baixa na Europa e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Inflação da zona do euro despenca e BCE deve criar estímulos

Taxa nos 12 meses anteriores a maio foi de 1,2%, devido ao baixo aumento dos preços de energia e serviços

PT vai à Justiça pedir dados de incentivos fiscais em São Paulo

Só neste ano, o governo estima perda de receita de R$ 16,3 bilhões com isenções ou reduções de alíquotas e concessões de créditos de ICMS

Com crédito suplementar, Plano Safra investirá R$ 194 bilhões

O programa de financiamento a produtores rurais focará no pequeno e médio agricultor, segundo o governo

Porte de armas na berlinda na Câmara e no Senado

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, irá à Comissão de Constituição e Justiça debater flexibilização após derrota no Senado, semana passada

Em O Globo, Senado pode derrubar decreto de armas nesta terça-feira

Após CCJ impor derrota ampla ao governo, votação deve ser apertada em plenário, esperam senadores. Presidente aposta em pressão pelas redes sociais

Na Folha, empresas contrataram disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp, diz espanhol

Informação aparece em gravações obtidas pela Folha; dono de agência negou saber que se tratava de mensagens de campanha

No G1, 97% das mulheres dizem já ter sido vítima de assédio no transporte público e privado no Brasil, diz pesquisa

Quase todas as mulheres já passaram por cantadas indesejadas, receberam comentários de cunho sexual, entre outros, no transporte público, por aplicativo ou em táxis, segundo levantamento do Instituto Locomotiva e Instituto Patrícia Galvão

Política e Mundo

Gustavo Montezano é escolhido para substituir Levy à frente do BNDES

Atual secretário-adjunto do ministério da Economia na área de desestatização, executivo fez carreira no mercado financeiro e já foi sócio do BTG

Bolsonaro veta bagagem gratuita em voos nacionais

Segundo o Palácio do Planalto, o veto se deu por razões “de interesse público e violação ao devido processo legislativo

Toffoli marca para 26 de junho julgamento de ações contra decreto de armas

Em ações na Suprema Corte, partidos afirmam que decreto de Bolsonaro põe em risco a segurança da sociedade

Enquanto você desligou

Odebrecht entra com o maior pedido de recuperação judicial do Brasil

Companhia informou que o processo envolve R$ 51 bilhões de dívidas passíveis de reestruturação

Previdência deve começar a ser discutida na comissão especial nesta terça

Com a sessão desta segunda, o prazo foi cumprido e a discussão já pode ser iniciada nesta terça-feira, a partir das 9 horas

Reforma da Previdência é apoiada por 44% e reprovada por 49%, diz pesquisa

A maior parte dos brasileiros acredita que a economia proveniente da reforma deve ser investida em áreas como saúde, educação, transporte e obras

Em ação com Brahma, Gol vende passagem internacional a preço de cerveja

No dia 18, será possível adquirir uma passagem internacional ao preço R$ 3,90 mais a taxa de embarque para os países que participam da Copa América 2019

Aprovada Previdência na comissão, instalo reforma tributária, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que se as duas propostas tramitarem ao mesmo tempo, podem ser prejudicadas

Esta é a chave para sucesso na carreira, segundo escritor

Em entrevista, Alê Prates, autor de Não Negocie com a Preguiça, fala sobre mitos do mercado de trabalho e o segredo para o sucesso

Agenda

Nesta terça-feira (18), na Zona do Euro, o Eurostat divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), um dos principais meios de medir a inflação, referente ao mês de maio e também o acumulado do ano, além de dados referentes à balança comercial de abril. Há, ainda, discursos de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, e de Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, sobre as tendências econômicas da região. Nos EUA, o Census Bureau divulga dados referentes ao mercado imobiliário, como autorizações emitidas pelo governo para novos projetos e liberações de construção de novas casa, ambos referentes a maio. Por fim, o American Petroleum Institute atualiza os estoques semanais de petróleo bruto.