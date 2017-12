Semipresidencialismo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Semipresidencialismo pode vigorar em 2019. O Senado divulgou por engano o texto de uma proposta do TSE e do ministro Gilmar Mendes que institui a figura do primeiro-ministro e extingue o vice-presidente a partir de 2019, segundo o Valor.

Assembleia de credores da Oi aprova plano de recuperação judicial. Com a aprovação, uma injeção de capital de 4 bilhões de reais poderá ser feita na operadora até o início de 2019. Caso a assembleia rejeitasse o plano de recuperação, o futuro da operadora estaria ameaçado por um processo de falência. Agora, a Oi passará por novas incertezas.

Alckmin vai mandar Procuradoria acionar empreiteiras que confessaram cartel. Segundo a Folha, ao se alinhar aos acusadores e apontar o Estado como vítima, Alckmin espera produzir anticorpos contra a oposição e blindar sua pré-campanha presidencial. Leia mais: Alckmin e a Lava-Jato: uma questão para 2018.

1,5 milhão de servidores ficam sem 13º nesta quarta-feira. Segundo a Folha, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe não conseguem depositar pagamento e alguns sugerem que funcionalismo faça empréstimo.

Unip poderá buscar sócio ou fazer IPO. Segundo reportagem do Valor, o terceiro maior grupo privado de educação superior do Brasil pode se transformar em uma instituição com fins lucrativos em meados de janeiro.

Para conter rombo, governo começa 2018 com corte de investimento. Como o espaço para cortes em 2018 será ainda menor, a consequência mais imediata deve ser o congelamento dos investimentos, segundo reportagem do Estadão.

BC: bancos poderão ofertar R$6,5 bi a mais em crédito. O BC modificou a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter na instituição numa tentativa de tornar o crédito mais barato.

Senado americano aprova a redução de impostos proposta por Trump. Embora o plano dos republicanos era que o Congresso aprovar o projeto de lei na terça-feira, o voto emitido pela Câmara dos Representantes foi invalidado por aspectos técnicos e deve ser repetido hoje pela manhã. Entenda reforma fiscal dos Estados Unidos em cinco cifras.

Política e mundo

Consumidor vai pagar R$ 16 bi em subsídios na conta de luz. O valor representa um aumento de 22,88% em relação às despesas deste ano, de R$ 13,038 bilhões. Esse aumento deve ter um impacto médio de 2,14% nas tarifas em 2018.

Fachin determina que Maluf cumpra pena imediatamente. O senador e ex-prefeito de SP foi condenado pela Primeira Turma da Corte a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime inicial fechado.

Gilmar Mendes veta condução coercitiva “para interrogatório”. A condução coercitiva é uma das principais armas usadas pela Operação Lava Jato contra investigados.

Temer recebe prazo para responder à PF sobre Decreto dos Portos. O inquérito apura se a Rodrimar, empresa que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio.

Câmara aprova acordo de céus abertos com os EUA. O acordo permitirá uma ampliação dos voos dos EUA para o Brasil e vice-versa, e a matéria agora terá de ser analisada pelo Senado.

Coreia do Norte: EUA pede proibição de 10 navios em portos no mundo todo. O Comitê da ONU para acompanhamento das sanções impostas a Pyongyang deu um prazo ao Conselho de Segurança até quinta-feira para formular eventuais objeções.

Enquanto você desligou…

Juíza do trabalho suspende privatização da Cedae. A venda da estatal foi dada em garantia pelo governo estadual para receber empréstimo de R$ 2,9 bilhões do banco francês BNP Paribas.

EDP Brasil compra participação da Previ na Celesc por R$ 230 mi. Após aprovação pelos órgãos reguladores, a EDP planeja fazer uma OPA para adquirir 32% das ações PN da Celesc.

Gafisa adia pagamento de R$456 mi em dívidas. A assembleia de acionistas da companhia para votar o aumento de capital foi marcada para esta quarta-feira.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o dado de novembro sobre empregos do Caged. Nos Estados Unidos, sai o dado de novembro de vendas de casas usadas.