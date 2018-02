Plano B do PT em risco e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Operação da PF dificulta ‘plano B’ do PT ao Planalto. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner, considerado alternativa a Lula, é indiciado por corrupção em inquérito que investiga desvios em estádio da Copa.

Arrecadação tem melhor janeiro desde 2014. Segundo o jornal Valor Econômico, a arrecadação federal registrou um aumento real de 10,12% em janeiro na comparação com um ano antes e chegou a R$ 155,619 bilhões.

VP de operações renuncia e BRF tem 1ª baixa após crise com fundos. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que Hélio Rubens Mendes dos Santos Jr., renunciou em meio à disputa pelo comando da BRF.



Chefe da Uber no mundo diz que investirá no Brasil se regulação permitir. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a aposta no país dependerá de regras impostas por deputados, afirma presidente.

Recuperação se espalha e chega a mais de 60% dos setores da indústria. Levantamento do Iedi mostra que crescimento do setor no ano passado começou a se disseminar para além da indústria automotiva, que foi a principal responsável pelo avanço.

Prefeitura lança concessão do Ibirapuera e espera ‘ganhar’ R$ 1,6 bilhão em 35 anos. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, cerca de 70% desse valor se refere a custos que serão assumidos pelo gestor privado, que ainda vai operar outros cinco parques em bairros periféricos das zonas norte, sul e leste.

Política e mundo

PGR pede que Segovia seja proibido de falar sobre investigação. Dodge pediu ordem judicial para impedir que Segovia faça manifestações a respeito do inquérito dos portos, sob pena de pedir seu afastamento do cargo.

Liminar suspende restrições a veículos de apps em São Paulo. Medidas como a exigência de que o carro usado no aplicativo seja licenciado na capital e que tenha no máximo cinco anos de fabricação não estarão sujeitas à fiscalização até que o mérito da ação seja julgada.

Alckmin diz que privatizaria Petrobras se vencesse eleição. Uma vez um tabu por conta de preocupações com a soberania nacional, a privatização da Petrobras deve se tornar uma questão importante na campanha deste ano.

Meirelles fala com MDB e outros partidos sobre filiação. Nos últimos dias, Meirelles, que é filiado ao PSD, aumentou o tom das declarações e admitiu que é forte a probabilidade de ser candidato a presidente.

Etanol sobe em 13 Estados e no DF; alta média é de 1,2% no Brasil. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado apresentou queda, após alta da semana passada. O litro foi para R$ 2,886, recuo de 0,21%.

Enquanto você desligou…

BRF comunica renúncia do vice-presidente de operações globais. Em comunicado, a companhia não explicitou os motivos para a saída do executivo, a quem agradeceu “pelos longos anos de trabalhos realizados”.

Taesa faz proposta por linhas de transmissão de energia da J&F. O interesse acontece em meio a forte apetite da Taesa por novos negócios que deve levar a companhia a avaliar a disputa pelas linhas da Eletrobras.

Não há ilegalidade na cobrança por reserva de assentos da Gol, avalia Justiça. A cobrança vale para as passagens compradas a partir da última sexta-feira (23). A escolha do assento só será gratuita no período do check-in, que começa sete dias antes da viagem.

AES Tietê prevê investir R$935 mi entre 2018 e 2022. Os recursos serão destinados principalmente a programas de modernização de suas hidrelétricas e à construção dos complexos de geração solar Boa Hora e AGV.

Facebook resolve ação judicial sobre IPO de 2012 por U$ 35 milhões. O acordo preliminar protocolado nesta segunda-feira com o Tribunal do Distrito de Manhattan dos Estados Unidos requer aprovação do juiz.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IGP-M de fevereiro. Os Estados Unidos divulgam os pedidos de bens duráveis de janeiro e a confiança do consumidor CB de fevereiro. A China divulga seu PMI Industrial de fevereiro.