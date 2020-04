Pior já passou na Bolsa?; RS é teste para reabertura e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

O pior já passou? Ibovespa caminha para fechar o melhor mês em 4 anos

Em meio a novos casos de coronavírus e instabilidade política, Bolsa deve ter melhor mês de 2020

Pressão sobre Guedes deve aumentar com alta do desemprego

Ministro da Economia participa hoje de comissão que acompanha gastos no combate à pandemia

Balanços da Apple e da Amazon revelam os impactos da pandemia

Enquanto a Apple deve ter um tombo no faturamento, a expectativa é de um crescimento das receitas da Amazon, impulsionadas pelo aumento das vendas online

Coronavírus: RS é teste para o risco de reabrir com casos em alta no país

O Brasil anunciou mais 449 mortes e um recorde de 6.276 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Apesar do colapso da saúde, Rio tem 1.840 leitos públicos fechados

Principal motivo é a falta de equipes; rede municipal perdeu mil médicos em três anos

PIB da zona do euro sofre contração histórica de 3,8% no 1º trimestre

Em meio à pandemia de coronavírus, a economia da zona do euro sofreu a maior contração da série histórica iniciada em 1995

Política e mundo

Bolsonaro contraria AGU sobre Ramagem e afirma: “Quem manda sou eu”

Em nota, a Advocacia-Geral da União informou mais cedo que não iria recorrer ao STF para anular a decisão do ministro Alexandre de Moraes

Juiz dá 72h para AGU se manifestar sobre passeios de Bolsonaro sem máscara

Ação ajuizada por dois deputados petistas pede que a Justiça impeça Bolsonaro de fazer passeios sem seguir as orientações das autoridades de saúde

Desde o começo nossa orientação é o distanciamento social, diz Teich

Em interrogatório no Senado, ministro da Saúde afirmou que “sem informações, o distanciamento social é a única certeza que se tem” contra a covid-19

Foi um pouco além, mas é do jogo, diz Guedes sobre debate do Pró-Brasil

Ao lado do chefe da Casa Civil, Braga Netto, o ministro da Economia deu entrevista coletina no fim da tarde desta quarta-feira

Estados Unidos chegam a 60 mil mortos por coronavírus

De acordo com levantamento em tempo real feito pela Universidade Johns Hopkins, o país já tem mais de um milhão de pessoas contaminadas

Enquanto você desligou…

Lucro da Claro recua 41,6% no 1º trimestre, para R$ 186,49 milhões

Empresa afirmou que os impactos da pandemia do coronavírus ainda foram limitados no primeiro balanço do ano, mas que deve afetar os próximos resultados

Multiplan tem salto no lucro do 1º trimestre

Resultado foi impulsionado por forte desempenho de vendas até março, quando foram adotadas as medidas de quarentena pelo coronavírus

Com aumento do trabalho remoto, Microsoft cresce 15% no trimestre

Companhia reportou faturamento de 35 bilhões e lucro de 10,8 bilhões de dólares; coronavírus “teve impacto mínimo” nas vendas

Agenda

Nesta quinta-feira (30), é divulgado no Brasil o Caged do mês de outubro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional. Também será divulgado a taxa de desemprego no país.

o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Já a Zona do Euro também divulga os dados sobre a taxa de desemprego da região, assim como o PIB e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

